Una casa californiana grande quanto una camera d’albergo ai margini della Silicon Valley è stata messa sul mercato per 1,7 milioni di dollari

Una casa di 384 piedi quadrati ai margini della Silicon Valley in California è stata messa sul mercato per 1,7 milioni di dollari. Secondo l'ABC 7.

La casa si trova alla fine di un tranquillo vicolo cieco residenziale a Cupertino, su cui si affacciano vicine case da 5 milioni di dollari.

La casa con una camera da letto e un bagno è descritta come “calda” e una “tela” ideale su cui l'acquirente può incorporare il proprio “tocco personale”, secondo il British Daily Mail. Zillow.

“In aggiunta al suo fascino, la struttura è caratterizzata dalla vicinanza alle principali vie di pendolarismo, rendendola ideale per i professionisti che cercano un facile accesso agli hub tecnologici della Silicon Valley”, si legge nell'elenco.

Tuttavia, nonostante il prezzo elevato del bungalow, fino a mercoledì erano già arrivate sei offerte per l'acquisto dell'immobile.

“È ora di eliminare i vecchi cliché che sembrano essere la verità: è la posizione, la posizione, la posizione”, ha affermato David Stark, portavoce della Bay East Association of Realtors.

Anche se la casa in sé è piccola, un costruttore potrebbe costruirne una nuova su un lotto di 7.841 piedi quadrati, raddoppiando – se non triplicando – i soldi spesi per acquistarla una volta ribaltata, ha osservato Stark.

Maxwell Dukelo, l'agente dell'acquirente, ha detto all'outlet che la casa è la più piccola che abbia visto in vendita nell'area di Cupertino in più di 10 anni, ma l'opportunità di espandersi sembra valere il prezzo elevato.

“Immagino che un investitore o un costruttore esaminerà le opportunità che questa proprietà presenta e costruirà una meravigliosa casa da 3.200 a 3.600 piedi quadrati e finirà per venderla per $ 4 milioni o $ 5 milioni”, ha detto Duclos al punto vendita.

Alex Chiao, broker, imprenditore e sviluppatore immobiliare, ha detto che il prezzo richiesto di 1,7 milioni di dollari “non lo ha sorpreso”. In effetti, sembrava “un po’ basso”.

“Penso che se si esaurisse nella prima settimana, potrebbe essere venduto a un po' di più”, ha detto Qiao.

Mentre i prezzi sembrano in aumento, ha detto l'agente immobiliare Compass Faviola Perez San Francisco A detta della cronaca, è ancora la casa unifamiliare di Cupertino più economica sul mercato.

“Questa zona è molto desiderabile”, ha detto Perez.

“Qualcuno deve essere disposto a rimboccarsi un po' le maniche per sbloccare l'intero valore di questa proprietà.”

Secondo l’US Census Bureau, il reddito familiare medio a Cupertino era di oltre 223.600 dollari nel 2022.

Le sue scuole pubbliche di alto livello lo rendono anche un luogo desiderabile per le famiglie.

Nel novembre 2023, una casa di 750 piedi quadrati è stata venduta per 1,2 milioni di dollari entro 10 giorni dalla sua messa sul mercato a Denver.

Come la residenza di Cupertino, la casa con tre camere da letto costruita nel 1941 è diventata un prodotto di punta grazie alla sua posizione, vicino al venerabile McWilliams Park, ha detto il venditore. Agente immobiliare.com.

