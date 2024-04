Le persone temono di perdere la vista dopo aver visto un'eclissi solare totale

I medici riscontrano un aumento delle lesioni agli occhi pochi giorni dopo un’eclissi solare totale.

Non è passato molto tempo da quando alcuni fortunati terrestri hanno visto quest'anno un'eclissi solare totale, ma i medici segnalano un aumento delle lesioni agli occhi nelle aree che si trovano lungo il percorso della totalità.

Il numero di persone con lesioni agli occhi è aumentato, mentre un medico di New York afferma di aver curato molti pazienti con dolore agli occhi. New York Post riportato.

“Molti pazienti sono venuti in preda al panico, 'Non voglio essere cieco'”, dice la dottoressa Janet Nesheivat, un medico certificato a doppia pensione a New York City. Fox Notizie digitale. “Non potevo crederci, le persone hanno effettivamente visto l'eclissi senza protezione.”

Medici e oftalmologi hanno costantemente consigliato alle persone di non guardare direttamente il Sole durante un'eclissi solare senza dispositivi di protezione come gli occhiali per eclissi solare, poiché ciò può causare gravi danni alla vista.

Ma alcuni non hanno prestato ascolto all’avvertimento.

Come ivi affermato New York Post,Google cerca “gli occhi fanno male” e “perché mi fanno male gli occhi dopo l'eclissi” dopo la congiunzione di Luna e Sole di lunedì.

I raggi del sole possono bruciare la retina e danneggiare la macula, la parte della retina nella parte posteriore dell'occhio responsabile della visione centrale, dice Nesheiwad.

Secondo un portavoce dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il Centro nazionale per le statistiche sanitarie non dispone di dati sui danni agli occhi successivi all'eclissi.

Ma Nesheivad dice di aver curato otto pazienti nel centro di Manhattan, e un paziente, dice, ha guardato il sole direttamente o al telefono per circa 10 minuti.

“Se la retina viene gravemente danneggiata dalla visione diretta senza un'adeguata protezione degli occhi, il danno può essere irreversibile. Alcune persone possono avere sintomi lievi con una breve esposizione al sole.”

Sebbene la maggior parte delle persone prenda precauzioni di sicurezza durante la visione dell'eclissi, alcuni potrebbero aver utilizzato occhiali per eclissi solare che sono stati ritirati dal mercato come falsi.