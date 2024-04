La complicata battaglia per la proprietà dei Timberwolves minaccia di oscurare una stagione di successo

Le ultime due partite casalinghe della stagione regolare dei Minnesota Timberwolves non dovrebbero portare altro che un'atmosfera festosa.

I Wolves hanno ancora una possibilità esterna di essere la squadra numero 1 nella Western Conference, ospiteranno Gara 1 di una serie di playoff al primo turno per la prima volta in 20 anni e vedranno indietro l'All-Star Karl-Anthony Towns. A terra prima del previsto.

I giocatori sono completamente impegnati con il compito da svolgere e con l'obiettivo di avanzare oltre il primo turno dei playoff solo per la seconda volta nei loro 35 anni di storia.

Il resto della loro organizzazione stava affrontando il tumulto mentre il previsto trasferimento della proprietà da Glenn Taylor a Marc Lore e Alex Rodriguez prendeva fuoco, portando a una spettacolare battaglia pubblica tra le due parti che colse di sorpresa tifosi e dipendenti della squadra. nel mezzo.

Tutto ciò dovrebbe essere reso pubblico venerdì sera, quando Loer e Rodriguez dovrebbero assistere alla partita contro gli Atlanta Hawks, hanno detto fonti della squadra. L'atleta. Questa sarà la prima volta che torneranno sulla scena da quando il conflitto è iniziato il 28 marzo.

Le accese affermazioni sono andate avanti e indietro e sono state registrate. Questa settimana, i commenti del commissario NBA Adam Silver e di un paio di… fonte Rapporti I Timberwolves (55-25) tengono a bada la questione mentre i Timberwolves (55-25) inseguono il seme n. 1 a ovest.

Silver ha detto che la lega resterà fuori dalla lotta, considerando la questione come una controversia tra acquirente e venditore, che, in base all'accordo di acquisto, passerà alla mediazione e all'arbitrato per risolverla. Ma ha aggiunto un po' di chiarezza alla situazione quando gli è stato chiesto di Lore e Rodriguez dicendo che l'unica ragione per cui non hanno chiuso alla fine di marzo era perché stavano aspettando l'approvazione della lega.

“Ciò che è specificamente in questione è se abbiano agito entro la finestra di opzione che Glen Taylor gli ha venduto”, ha detto Silver in una riunione del Consiglio dei governatori a New York questa settimana. “Questa è la base della controversia, pertanto questa controversia sarà risolta indipendentemente dalla sede dell'associazione.”

Taylor sostiene che Lore e Rodriguez non hanno avuto i soldi in tempo e che non hanno rispettato diversi criteri dell'accordo prima della scadenza del 27 marzo, facendo scadere la loro opzione per acquistare l'ultimo 40%. Il contratto prevede una proroga di 90 giorni “se non sono state ancora ottenute tutte le approvazioni NBA o di altro tipo richieste da qualsiasi ente governativo”, ma il punto di Taylor è che ciò non si applica perché l'opzione è scaduta.

“Se avessero avuto i soldi il 27, l'intero accordo avrebbe potuto essere completato e avrebbero potuto avere il controllo”, ha detto Taylor. L'atleta Il 28 marzo, giorno dell'annuncio della vendita. “Ma non lo fecero.”

Documenti revisionati da L'atleta Ciò dimostra che Lore e Rodriguez hanno effettivamente inviato lettere di impegno finanziario firmate alla NBA il 20 marzo. I documenti coprono più di 600 milioni di dollari necessari per acquistare l’ultimo 40% di Timberwolves e Lynx, cosa che li avrebbe trasformati da soci accomandanti a proprietari di controllo. Nell'ambito di un accordo di acquisto in tre fasi da 1,5 miliardi di dollari, Lore e Rodriguez hanno già acquistato lotti nel 2021 e nel 2023, portandoli al 36% di proprietà.

Tuttavia, la prova dei fondi non costituisce un rimborso completo e le circostanze relative alla raccolta di capitale più recente potrebbero svolgere un ruolo nelle argomentazioni future.

Almeno una parte dei soldi per il pezzo finale è arrivata abbastanza tardi nel processo, quando Lore e Rodriguez hanno dovuto cambiare rapidamente direzione dopo che il Carlyle Group non è riuscito a rispettare le linee guida NBA per l'impegno di buyout.

Lore e Rodriguez avevano lavorato per diversi mesi con Carlyle come parte fondamentale dei loro piani, ma Carlyle dovette ritirarsi dallo studio a causa di alcuni potenziali conflitti di interessi nel mondo degli investimenti. Con Carlyle fuori, si sono trasferiti per proteggere Dial Capitalquello era È già stato approvato dalla NBAper contribuire a colmare il divario.

Come ha detto Silver, questo è il nocciolo della disputa. Rodriguez e Lore hanno dichiarato la scorsa settimana che, poiché hanno presentato il rendiconto finanziario una settimana prima della data di chiusura, avevano diritto a una proroga di 90 giorni per passare attraverso il processo di approvazione della lega.

Il contratto prevede che si chiuda l'intero affare entro il 27 marzo, e non si limiti a fornire la prova dei fondi, ha detto Taylor. Quando quella data arrivò e passò, non fu trasferito denaro e non fu fatta alcuna approvazione da parte della lega, quindi credeva che gli fosse permesso di andare avanti come socio accomandatario.

“La lega non ha mai ottenuto la sua approvazione perché non ha ricevuto il materiale in tempo”, ha detto Taylor a marzo.

“Eravamo pronti a chiudere il 27 marzo”, ha detto Rodriguez. L'atleta Il 29 marzo. “L'NBA non era pronta.”

Anche quando le cose si mettevano male, Silver resisteva a mettersi in mezzo.

“Nel loro contratto di acquisto, avevano precedentemente concordato un meccanismo di risoluzione delle controversie che includesse la mediazione e l'arbitrato, e questa è la situazione attuale”, ha affermato Silver. “La Lega non ha alcun ruolo in questo processo”.

Questa settimana sono stati segnalati altri due articoli correlati, a partire da un rapporto ESPN di mercoledì secondo cui Loer e Rodriguez hanno fornito proiezioni finanziarie che richiedevano ai Timberwolves di rimanere al di sotto della linea di imposta sul lusso la prossima stagione. Ciò significava che dovevano smantellare il nucleo centrale della squadra per evitare pesanti sanzioni finanziarie. Le aspettative di riduzione dei costi “sono state tra le preoccupazioni che hanno portato Taylor ad annullare” l'accordo, afferma il rapporto.

Come punto tecnico: i sentimenti di Taylor riguardo alle abitudini di spesa di Lauer e Rodriguez non gli danno motivo legale per rescindere il contratto, né ha affermato che sia così. Il mese scorso ha detto che tutto era dovuto a un contratto che non avevano rispettato. All'epoca non espresse pubblicamente preoccupazioni sulla loro capacità di pagare la tassa.

L'atleta Ha confermato che quelle previsioni sono state fatte da Lore e Rodriguez. Non è vincolante. Lore ha detto a marzo che era pieno di soldi e che non avrebbe esitato a spenderli per aggirare la tassa sul lusso e mantenere unito il nucleo della squadra di successo.

“Ho centinaia di milioni di dollari di capitale liquido depositati in banca, pronti a investire se necessario”, ha detto all’epoca.

Giovedì, L'atleta'S Tim Connelly, il presidente delle operazioni di basket che ha giocato un ruolo importante nell'ascesa dei Wolves in questa stagione, ha rescisso il suo contratto quest'estate, riferisce Shams Charania.

Lore e Rodriguez hanno allontanato Connelly da Denver due anni fa, offrendogli un lucroso contratto di cinque anni. Taylor ha dato a Lore e Rodriguez la sua benedizione per andare a trovare un dirigente che volevano in modo che il trasferimento della proprietà fosse agevole, e ha dato la sua approvazione finale per il sostanzioso compenso.

Date le corde che Connelly ha tirato per aiutare i Lupi ad arrivare dove sono, le probabilità che diventi un agente libero quest'estate incombono molto nel futuro del franchise. Chiunque prenderà le decisioni quest'estate dovrà assicurarsi che Connelly rimanga in Minnesota.

Ciò significa che Connelly potrebbe continuare il suo attuale accordo per i restanti tre anni, rinunciare e diventare un agente libero o rinunciare e negoziare un nuovo accordo per rimanere in Minnesota.

Due delle migliori teste di serie del West portano le impronte digitali dell'allenatore del Minnesota Tim Connelly: ha contribuito a trasformare i Nuggets in campioni e ha fatto rivivere i Timberwolves. In mezzo ai disordini della proprietà in Minnesota, fonti dicono che Connelly ha rinunciato al suo contratto dopo la stagione. SU @RunItBackFDTV: pic.twitter.com/SjXFVPyq2u – Shams Charania (@ShamsCharania) 11 aprile 2024

La natura pubblica di questa lotta sta smorzando l'umore dell'organizzazione in una stagione che tutti aspettano da due decenni per potersi godere.

In campo, i Timberwolves non assomigliano alle squadre inclini agli errori che hanno costellato la loro storia da quando hanno raggiunto le finali della Western Conference nel 2004. Hanno un potenziale volto della lega in Anthony Edwards, un rinnovato candidato per il ruolo di Difensore NBA di l'anno in Rudy Gobert, e forse la coppia più stabile ed esperta. Uno dei leader che abbiano mai avuto in Connelly e l'allenatore Chris Finch e hanno fatto il tutto esaurito. Partita casalinga di questa stagione.

Fuori dal campo, i Timberwolves sembrano molto familiari in questo momento. Disfunzionale, caotico e pieno di drammaticità, un episodio di “Il Trono di Spade” minaccia di distrarre una delle migliori squadre di tutti i tempi. Tutto è iniziato con i commenti pubblici di Taylor che mettevano in dubbio il livello di coinvolgimento di Lauer e Rodriguez nella serie, si è intensificato quando Lauer e Rodriguez hanno risposto al fuoco e ha continuato questa settimana con vari resoconti sui tentacoli della situazione.

Questa battaglia non sarà vinta davanti al tribunale dell’opinione pubblica. Si vincerà nelle silenziose sale conferenze della mediazione e/o dell'arbitrato. Fino a quando ciò non accadrà, il continuo avanti e indietro è un aspetto negativo per l’organizzazione in un momento così importante della sua storia.

Mentre Silver cerca di restare fuori dalla mischia, dice che la saga ha insegnato alla lega cosa non fare.

“Credo che aspetteremo e vedremo come va. Ma certamente non è l'ideale fare un accordo a più livelli come questo”, ha detto Silver “È all'interno delle nostre regole, da questo punto di vista, ed è quello che Glenn Taylor voleva ed è quello che loro erano disposti ad accettare in quel momento. Ma penso che una volta che le acque si saranno calmate su questo accordo, potremmo indurci a rivalutare il tipo di transazioni che dovremmo consentire.

La squadra ha il potenziale per giocare a giugno se tutto andrà bene. È possibile che il conflitto sulla proprietà continui per un periodo più lungo.

(Foto di Alex Rodriguez e Anthony Edwards: David Berding/Getty Images)