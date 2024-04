Secondo quanto riferito, Ubisoft ha ritirato The Crew dalle librerie dei proprietari in seguito alla chiusura del server

Dopo aver chiuso i server di The Crew alla fine di marzo, Ubisoft avrebbe iniziato a rimuovere il gioco di corse open-world dalle librerie dei proprietari e a revocare la loro licenza d'uso.

Ubisoft ha rimosso The Crew – che avrebbe festeggiato il suo decimo compleanno entro la fine dell'anno – dai suoi negozi digitali lo scorso dicembre, con l'editore che aveva annunciato che avrebbe chiuso definitivamente i server del gioco il 31 marzo 2024. Ciò non significa solo che The Crew Equipaggio È possibile accedere a elementi multiplayer; A causa della natura sempre online del gioco, non tutti i contenuti per giocatore singolo saranno disponibili.

Tuttavia, i fan di The Crew, alcuni dei quali speravano che il gioco continuasse tramite server privati, sono rimasti scioccati nello scoprire che Ubisoft aveva apparentemente iniziato a revocare le licenze dei proprietari all'inizio di questa settimana, rendendo impossibile il download e l'installazione del gioco.

I giocatori hanno segnalato (Grazie lettore PC) La squadra è stata spostata dalle librerie Ubisoft Connect e inserita in una nuova sezione “Giochi inattivi”, insieme al messaggio “Non puoi più accedere a questo gioco. Perché non dai un'occhiata allo Store per continuare le tue avventure?”. Si dice che i tentativi di eseguirlo direttamente dalla directory di installazione corrente avviino il gioco, ma solo in modalità demo, mentre le installazioni di Steam vengono soddisfatte con una richiesta di inserimento della chiave di gioco.

Inutile dire che la risposta è stata tutt’altro che positiva: un commentatore di A Un lungo thread Reddit discute le azioni di Ubisoft Ha definito la mossa “un comportamento veramente ripugnante che dovrebbe smettere di essere legale”, mentre un altro ha detto che è stata “la decisione più triste e crudele che abbia mai visto nella storia dei giochi” – con molti che hanno indirizzato l'attenzione dei giocatori sul gioco Stop Killing recentemente lanciato. iniziativa.

Stop Killing Games è stato creato dallo YouTuber Ross Scott in risposta all'annuncio originale di Ubisoft di chiudere The Crew e mira a sollevare sfide politiche e legali all'evento sempre più comune che i giochi acquistati diventino ingiocabili.

Per quanto riguarda Ubisoft, quando è stata contattata da Eurogamer per un commento sulla sua decisione di iniziare a cancellare le licenze per The Crew, ha fatto riferimento solo al suo annuncio iniziale. “Abbiamo annunciato il 14 dicembre 2023 che, dopo quasi un decennio di supporto, chiuderemo The Crew 1 il 31 marzo 2024”, si legge nel messaggio. “Anche se ci rendiamo conto che ciò potrebbe essere deludente per i giocatori, era necessario a causa dell'infrastruttura del server e delle limitazioni delle licenze.”