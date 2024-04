Gli Stati Uniti affermano che la Cina fornisce alla Russia motori missilistici e droni

Basta registrarsi Guerra in Ucraina myFT Digest: consegnato direttamente nella tua casella di posta.

Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di fornire alla Russia missili da crociera, motori di droni e strumenti robotici per missili balistici, sollecitando l’Europa a intensificare la pressione diplomatica ed economica su Pechino per fermare le vendite.

Nel rivelare informazioni precedentemente riservate, alti funzionari statunitensi hanno affermato che gruppi cinesi e russi stanno lavorando congiuntamente alla produzione di droni in Russia. Hanno aggiunto che la Cina ha anche fornito alla Russia il 90% dei chip importati lo scorso anno, che sono stati utilizzati nella produzione di carri armati, missili e aerei.

La Cina sta anche aiutando la Russia a migliorare le sue capacità satellitari e altre capacità spaziali per continuare la guerra in Ucraina, hanno aggiunto i funzionari, e Pechino sta anche fornendo immagini satellitari.

Dennis Wilder, ex analista militare cinese presso la CIA, ha affermato che la rivelazione “supera di gran lunga le stime precedenti e mostra un programma coordinato dai leader cinesi” per aiutare Mosca a continuare la guerra in Ucraina.

“La Russia ha perso l’accesso alle macchine utensili essenziali provenienti dall’Europa all’inizio del conflitto, e la Cina si è mossa per colmare il divario”, ha affermato Wilder, che ora lavora alla Georgetown University.

I chip sono essenziali per puntare sistemi e radar, e la Cina è leader mondiale nella produzione di droni per scopi militari e civili, ha affermato Wilder.

Persone che hanno familiarità con la situazione hanno affermato che gli Stati Uniti ritengono che la pressione europea sarà cruciale per convincere Pechino a smettere di esportare le attrezzature.

Le rivelazioni americane di venerdì arrivano dopo che funzionari, tra cui il segretario di Stato Antony Blinken, nelle ultime settimane hanno sollevato preoccupazioni con le capitali europee sulla Cina che fornisce tecnologia militare alla Russia, e hanno esortato gli alleati ad aiutare.

Oltre alla pressione retorica, gli Stati Uniti vogliono che l’Europa aumenti l’uso degli strumenti economici. L’Europa ha imposto sanzioni a tre gruppi cinesi dopo l’invasione, rispetto agli oltre 100 gruppi imposti da Washington, ha detto una delle fonti.

La fonte ha affermato che Pechino è diventata sempre più fiduciosa che il suo sostegno a Mosca non metterà a repentaglio le relazioni economiche con l'Europa e che sarà preoccupata per qualsiasi pressione crescente visti i suoi problemi economici. Ha affermato che le sanzioni imposte dai paesi europei potrebbero avere un impatto molto significativo sul cambiamento dei calcoli in Cina.

Gli Stati Uniti stanno anche chiarendo alle banche – in Cina e all’estero – le implicazioni della facilitazione dei pagamenti commerciali dalla Russia ai gruppi cinesi che stanno aiutando Mosca a rimodellare le sue forze armate, ha detto quella persona.

La campagna di pressione sui paesi europei per aumentare la pressione sulla Cina arriva appena due settimane dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sollevato la questione in una telefonata con il leader cinese Xi Jinping. Una seconda persona ha affermato che Washington non ha visto alcun segno di ritiro di Pechino dopo la telefonata tra i due leader.

Alti funzionari statunitensi hanno affermato che la Cina ha rafforzato il suo sostegno alla Russia in due anni, e Pechino ritiene di poter evitare di oltrepassare qualsiasi linea rossa fornendo attrezzature che tecnicamente non equivalgono a un’assistenza “letale”.

Ma il sostegno cinese sta aiutando la Russia a ricostruire la sua base industriale di difesa e a ridurre l’impatto delle sanzioni occidentali e dei controlli sulle esportazioni.

Un alto funzionario americano ha dichiarato: “Questi materiali colmano le lacune critiche nel ciclo produttivo della difesa russa”. “Di conseguenza, la Russia sta intraprendendo la sua più ambiziosa espansione della difesa dall’era sovietica e in tempi più rapidi di quanto ritenessimo possibile all’inizio di questo conflitto”.

Diversi gruppi cinesi – tra cui Wuhan Global Sensor Technology, Wuhan Tongsheng Technology e Hikvision – forniscono componenti ottici da utilizzare nei sistemi d’arma russi, inclusi carri armati e veicoli blindati, hanno detto i funzionari. La Russia ha anche acquisito l’ottica militare per le armi da iRay Technology e dall’Istituto di ricerca elettro-ottica della Cina settentrionale, hanno affermato.

Washington ha anche accusato la Dalian Machine Tool Group, una delle più grandi aziende cinesi, di fornire utensili alla Russia.

I funzionari hanno aggiunto che le entità cinesi “probabilmente riforniranno” la Russia di nitrocellulosa, che viene utilizzata per produrre propellenti per armi. Secondo loro, ciò ha consentito a Mosca di espandere “rapidamente” la sua capacità di produrre importanti munizioni, compresi proiettili di artiglieria.

Washington spera che i paesi europei siano più energici con la Cina nei loro prossimi viaggi a Pechino.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz avrà l’opportunità di trasmettere il messaggio a Xi quando lo incontrerà martedì durante il suo secondo viaggio ufficiale in Cina. Prima del viaggio, un alto funzionario tedesco aveva detto che Berlino era “preoccupata” che Pechino stesse “fornendo alla Russia beni che sostengono il suo sforzo bellico – tecnologie a duplice uso che la Russia può utilizzare per scopi militari”.

“È una cosa che ci preoccupa molto”, ha aggiunto. “Lo chiariremo durante i colloqui”.

L’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha affermato che la Cina “non ha fornito armi a nessuna delle parti coinvolte” nel conflitto ucraino.

“Il normale commercio tra Cina e Russia non dovrebbe essere interferito o limitato. Esortiamo gli Stati Uniti ad astenersi dallo sminuire il normale rapporto tra Cina e Russia e farne un capro espiatorio”, ha detto Liu Bingyu, portavoce dell'ambasciata.