Divieto di aborto in Arizona: Kamala Harris incolpa Trump

54 minuti fa

Lo stato è stato portato in prima linea nella guerra contro l’aborto in America questa settimana dopo che la Corte Suprema dello stato ha confermato una legge del 1864 che vietava quasi tutti gli aborti.

Trump ha condotto una campagna per nominare giudici in sostituzione di Roe v Wade nel 2016. Ha messo in tribunale tre conservatori, i quali hanno votato tutti nel giugno 2022 per rovesciare Roe e abrogare il diritto all’aborto a livello nazionale.