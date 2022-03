Marisa Tomei torna da Spider-Man afferma di non aver pagato per Pete Davidson “King of Staten Island”

Marisa Tomei cerca di controllare i danni in seguito Questa settimana ha affermato di essere rigida perché interpretava la madre di Pete Davidson Re di Staten Island.

“In realtà stavo parlando con Pete oggi, perché ero tipo, ‘Non sono stato pagato per quello. Hai fatto? Ha detto: in questa era di trasparenza, possiamo parlare? roccia rotolante In un’intervista pubblicata giovedì sul film diretto da Judd Apatow, scritto da Davidson e basato sulla perdita di suo padre, un vigile del fuoco, durante l’11 settembre.

Tommy ha dato seguito frettolosamente a questa audace affermazione perdendo la preoccupazione di pagare perché si è “divertita”.

“L’approccio di Judd alla gentrificazione – un approccio ad ampio raggio – è stato terrificante”, ha aggiunto. “Sono con tutte queste situazioni. È stato molto liberatorio. D’ora in poi ha davvero cambiato il modo in cui mi avvicino a ogni personaggio”.

Il commento push è stato sepolto in una sessione di domande e risposte, mentre Tommy discuteva di interpretare la subdola zia di Tom Holland, Mae Spider-Man: Non c’è spazio per casa E il Ha perso un Oscar, che ha vinto nel 1993 come migliore attrice non protagonista cugino Vinnie. (Si scopre che la statua d’oro era nascosta nella casa di sua madre.)

Ma una fonte ha affermato Sesta pagina Il sabato in cui solo Tommy non è stato pagato, ma ha ottenuto più di un milione di dollari in anticipo. Una fonte vicina alla produzione ha detto: “Marissa Tomei è stata pagata al 100% per il film”. “Evidentemente è confusa.”

Hanno detto che mentre i rappresentanti di Tommy non hanno risposto alla richiesta di commento di The Daily Beast roccia rotolante L’attrice ha già pagato per il film. Era più confuso da Tommy in riferimento a “vaghi dettagli contrattuali”.

In una dichiarazione completa a persone, Tommy ha spiegato: “Certo, sono stato pagato per il lavoro che ho svolto. Non mi sono dimenticato di aprire semplicemente la mia casella di posta. Ci sono molti dettagli contrattuali vaghi che ti darò, ma è a questo che mi riferivo”.

re di staten island, In cui Davidson ha recitato ed è stato produttore esecutivo, è stato rilasciato nel giugno 2020. La commedia nera ha continuato a guadagnare $ 40 milioni nel mezzo della pandemia, superando il suo budget di $ 35 milioni, secondo Il giornalista di Hollywood.

Ma indipendentemente dal presunto problema di spinta, Tommy ha detto di essersi divertita molto durante il film, elogiando persino Davidson, dicendo: “È molto reale, e non è filtrato, ma è molto sensibile. Quindi è quasi una combinazione irresistibile. Ed è bravo… guardando, però.” ho giocato[his mom]. “