L’ultima modella di Victoria’s Secret, Sofia Girau, una donna latina con sindrome di Down: ‘Un sogno che si avvera’

Sophia Girau sta facendo la storia nel mondo della modellazione. La 25enne di Porto Rico è una delle ultime modelle di Victoria’s Secret, la prima nella storia dell’azienda a soffrire della sindrome di Down.

Jirau ha annunciato il suo nuovo ruolo su Instagram questa settimana, scrivendo in spagnolo che è “un sogno che diventa realtà”. Jirau è un modello della collezione Love Cloud del brand.

“Non ci sono limiti”, ha scritto, aggiungendo le sue frasi preferite e il suo motto di vita, “Alavett!” cioè “la amo!”

La campagna Love Cloud è stata progettata da 18 donne che sfidano le immagini tradizionali che Victoria’s Secret e altri marchi hanno tradizionalmente incorporato nelle loro pubblicità. Oltre a Girau, la loro campagna include anche Myriam Blanco, che è paraplegica, Sylvia Kwon, che è incinta, e Cielo Miles, una vigile del fuoco di Nez Perce-Wildland.

Jirau ha debuttato come modella nel 2019 e ha anche sfilato per la New York Fashion Week nel febbraio 2020, dicendo sul suo sito web di essere orgogliosa di essere una delle poche modelle con sindrome di Down a poter partecipare all’evento.

Ha anche lanciato una campagna globale per aumentare la consapevolezza della sindrome di Down. La campagna ha chiamato I limiti del peccatoo Unlimited, è un tentativo di mostrare come Jirao e gli altri con sindrome di Down sono in grado di raggiungere i propri obiettivi nonostante le sfide quotidiane che possono affrontare, inclusi problemi come la mancanza di posti di lavoro disponibili, alloggi indipendenti e un sistema educativo più inclusivo.

“Per me, la cosa più importante per realizzare i miei sogni è mostrare alle persone di tutto il mondo che non ci sono confini e ispirarle a perseguire i propri sogni”, afferma sul suo sito web. “Ecco perché dico sempre ‘nessun limite dentro e fuori’ per motivare le persone a superare i limiti che si impongono”.

il segreto di Victoria Annunciato per la prima volta Dalla loro nuova collezione per San Valentino, con Raul Martinez, Direttore Creativo, che ha affermato che ha rappresentato un “momento chiave nella rivoluzione del marchio”.

“Dal cast meraviglioso che ha dato vita al set, allo straordinario spirito inclusivo sul set, questa campagna è una parte importante del nuovo standard di Victoria’s Secret che stiamo creando”, ha detto Martinez.

