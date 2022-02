Dopo un anno su Marte, il Persevering Rover della NASA è in viaggio verso importanti scoperte

Il secondo anno di Persevere su Marte dovrebbe essere più emozionante del primo.

dimensione dell’auto rover di perseveranza È atterrata all’interno del cratere Jezero sul Pianeta Rosso il 18 febbraio 2021, dove è stata incaricata di cercare segni antichi. Vita da Marte E raccogli dozzine di campioni per tornare sulla Terra in futuro.

Jezero, che è largo 45 chilometri, è un ottimo posto per fare il lavoro Marte I membri del team di spedizione affermano, perché ospitava un grande lago e delta del fiume nell’antico passato. Qui sulla Terra, i delta dei fiumi sono ottimi per preservare i composti organici contenenti carbonio – i mattoni della vita come la conosciamo – e i resti della vita stessa, quindi i guaritori della persistenza sono ansiosi di dare un’occhiata al delta di Jezero. E dovrebbero iniziare a farlo sul serio nei prossimi mesi.

Imparentato: 12 splendide foto del primo anno del rover Perseverance su Marte

“Per il secondo anno della missione, siamo molto entusiasti di raggiungere finalmente il Delta”, ha affermato Briony Horgan, membro del team di Perseverance Science, professore associato di scienze planetarie alla Purdue University. Inserito dalla scuola questa settimana .

“Il cratere Delta Jezero è il motivo per cui abbiamo scelto il nostro sito di atterraggio e speriamo di arrivarci più tardi questa primavera”, ha detto Horgan. “Una volta che saremo lì, saremo in grado di guardare il fondo dell’antico lago che un tempo riempiva Jezero per cercare segni di antica vita microbica, e abbiamo in programma di trascorrere l’intero prossimo anno viaggiando attraverso antichi sedimenti lacustri e antichi sedimenti fluviali trovati all’interno del delta.”

Un primo anno ricco di eventi

Perseverance non è l’unico robot della NASA ad esplorare il cratere Jezero. Il rover ha fatto atterrare un piccolo elicottero chiamato Ingenuity, progettato per dimostrare il potenziale della ricognizione aerea su Marte Nonostante l’aria rarefatta del pianeta. (il Atmosfera di Marte È solo l’1% della densità terrestre al livello del mare.)

intelligenza Inserito da Belly Perseverance il 3 aprile. Nelle successive cinque settimane, l’elicottero da 4 libbre (1,8 kg) ha effettuato cinque voli rivoluzionari, che l’imbarcazione ha supportato e di cui si fida per le generazioni future. (Tutte le connessioni tra creatività e terra sono dirette attraverso la perseveranza.)

Con la missione principale di Ingenuity completata con successo, Perseverance era libera di iniziare a concentrarsi esclusivamente sui propri bisogni. il vagabondo La sua prima campagna scientifica è iniziata all’inizio di giugno Ho provato a raccogliere il primo campione due mesi dopo.

Il primo tentativo non è andato bene; La roccia bersaglio è crollata sotto il trapano a percussione e i pezzi risultanti non hanno raggiunto il tubo di titanio specificato. Ma il rover si è ripreso rapidamente, raccogliendo un nucleo scavato da un masso chiamato “Rochet”. Ai primi di settembre .

Immagini: La missione della sonda Marte della NASA sul pianeta rosso

La perseveranza si è basata su quel successo iniziale e finora ha accumulato altre cinque pietre. Tecnicamente, questi sei nuclei costituiscono solo tre campioni, perché il team della missione raccoglie una replica in ogni sito. (Il rover trasporta anche un “campione di atmosfera”, il tubo sigillato del primo tentativo di perforazione fallito.)

Sembra che i sei nuclei siano stati prelevati da rocce che facevano parte dell’antica colata lavica, ha detto Horgan. Ha aggiunto che questo è eccitante perché le rocce ignee possono essere datate con precisione nei laboratori sulla Terra. Quindi, una volta che i campioni di persistenza atterrano qui, può succedere Già nel 2031 Gli studiosi saranno in grado di acquisire una migliore comprensione della storia e dello sviluppo di Jezero.

Anche le rocce ignee di Jezero sembrano essere state alterate dall’interazione con l’acqua liquida, ha affermato Kevin Hand del Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, co-leader della spedizione scientifica Persevere 1.

Ciò non sorprende, dato che l’isola di Jezero ha ospitato uno specchio d’acqua delle dimensioni del lago Tahoe miliardi di anni fa. Ma la scoperta è significativa ed eccitante, perché “le interazioni di acqua e roccia possono produrre energia chimica che può aiutare a creare vita ed energia”, ha detto Hand a Space.com.

Imparentato: Alla ricerca di vita aliena

La strada davanti

La perseveranza ha già iniziato a indagare sull’antico delta di Jezero, Controllo di una collina chiamata Kodiak Questo è un residuo isolato della funzione.

Questo lavoro è stato eseguito all’inizio della missione da lontano, utilizzando il kit di imaging Mastcam-Z di Perseverance e una telecamera sulla roccia scenica. Strumento SuperCam – Fu fruttuoso, confermando l’esistenza dell’antico delta del lago e del fiume. Ma uno sguardo ravvicinato sarà molto più produttivo e dovrebbe essere lanciato presto.

Durante la sua prima spedizione scientifica, Perseverance esplorò un’ampia zona di Jezero, navigando fino a un’aspra sezione del fondo del cratere chiamata South Séítah. Ma questa fase della missione è finita e il rover si sta dirigendo verso il luogo di atterraggio.

Questo ritiro è sempre stato il piano. È il modo più sicuro per raggiungere il delta, il sito bersaglio della seconda spedizione scientifica della missione. Andare lì direttamente da sud di Sitah sarebbe una proposta rischiosa, costringendo la perseveranza ad attraversare dune di sabbia e altri terreni accidentati.

La perseveranza si è divertita molto durante il viaggio di ritorno, coprendo di recente almeno 240 metri di terreno in due giorni diversi – Più lontano di qualsiasi altra navicella spaziale su Marte abbia mai viaggiato in un giorno. Tali prodezze di guida sono abilitate dalla funzione di navigazione autonoma di Perseverance, che mette la scelta del percorso in gran parte nelle mani del rover.

“I pianificatori del rover – i brillanti ingegneri che guidano il rover – hanno ora la licenza completa per noleggiare autonav su rover e guidare, guidare e guidare”, ha detto Hand.

Ha aggiunto che è probabile che la perseveranza ritorni nell’area del sito di atterraggio entro le prossime due settimane. Una volta lì, il rover raccoglierà due campioni di carote da una roccia che il team della missione chiama “chal” (Navajo significa “rana”). Dopodiché, sarà il momento di dirigerlo verso il delta.

Hand ha detto che la squadra non ha deciso quale parte del delta puntare. La perseveranza può rotolare in un Kodiak, o può dirigersi verso un pezzo della struttura più grande e contigua.

Ovunque vada la perseveranza nel prossimo futuro, è probabile che tu riceva aiuto da un amico. La creatività sta ancora andando forte e ora sta volando nell’ambito di una missione estesa assegnata dalla NASA dopo che il piccolo elicottero ha concluso la sua campagna tecnologica lo scorso maggio.

Ingenuity ha ora 19 voli per il Pianeta Rosso, molti dei quali hanno raccolto preziosi dati di ricognizione per il Perseverance Team. Hand ha descritto la longevità della creatività come la più grande sorpresa della missione di persistenza fino ad oggi. È stata una piacevole sorpresa, per non dire altro.

“La creatività continua a essere pioniera delle straordinarie prospettive che ci hanno aiutato a guidarci sulla strada verso la perseveranza”, ha detto Hand.

Mike Wall è l’autore di “All’esteroBook (Great Grand Publishing House, 2018; illustrato da Carl Tate), un libro sulla ricerca degli extraterrestri. Seguilo su Twitter Incorpora il tweet. Seguici su Twitter Incorpora il tweet o acceso Sito di social network Facebook.