Il fantastico 8BitDo Pro Controller 2 scende al prezzo più basso su Amazon

Nintendo Switch è un’ottima console, ma i suoi controller Joy-Con non sono progettati per i tradizionalisti che cercano un design della console più familiare. Fortunatamente, ci sono eccellenti alternative di terze parti come 8BitDo’s Pro 2, che è Attualmente in vendita su Amazon a $ 44,99 Invece di $ 49,99 quando si ritaglia il coupon nella pagina sotto il prezzo.

Abbiamo chiamato 8BitDo Pro 2 la migliore console Switch che puoi acquistare Quando l’abbiamo recensito l’anno scorso, un dispositivo che riceve un segnale dal controller Super Nintendo originale e fornisce alcune funzionalità aggiuntive tramite il controller Nintendo Switch Pro. 8BitDo’s Pro 2 manca di alcune delle funzionalità presenti nell’offerta proprietaria di Nintendo, tra cui HD rumble e supporto Amiibo, ma include impugnature personalizzabili e paddle posteriori, oltre al Bluetooth per collegare la console al tuo PC, Mac o dispositivo mobile dispositivo. . Inoltre, può essere ricaricato tramite USB-C ed è disponibile in nero o in uno dei numerosi colori di ispirazione vintage. Leggi la nostra recensione.



Controller 8BitDo Pro 2 8BitDo Pro 2 offre molte delle stesse funzionalità del Nintendo Pro Controller ma a un prezzo inferiore. È dotato di trigger aggiuntivi, impugnature, pulsanti ripristinabili e tasti indietro e può essere accoppiato con Windows, macOS e dispositivi mobili tramite Bluetooth.

È stato quasi impossibile trovare grandi affari sul MacBook Pro da 14 pollici di Apple da quando il potente laptop è stato lanciato alla fine dell’anno scorso, ma oggi puoi risparmiare circa $ 249,01 su una delle configurazioni di fascia alta dell’M1 Pro. In questo momento, il modello da $ 2.499 dotato di un SSD da 1 TB, CPU M1 Pro a 10 core, 16 GB di RAM e una GPU a 16 core aggiornata è In vendita su Amazon a $ 2.249,99che è il prezzo che si rifletterà nel carrello al momento del pagamento.

Dire che ci è piaciuta l’ultima linea di MacBook Pro è un eufemismo: dopotutto, abbiamo dato al laptop da 14 pollici un raro 9,5/10 nella nostra zona. riconsiderando. Gli ultimi dispositivi Apple sono i laptop più veloci che abbiamo mai testato quando si tratta di multitasking, il che li rende un’ottima scelta per gli utenti esperti che desiderano svolgere un lavoro creativo pesante come l’editing video e altre forme di creazione di contenuti. Offre anche uno schermo piacevole e una selezione di porte più potente rispetto ai modelli precedenti, per non parlare della durata della batteria più lunga che abbiamo visto in un laptop. Leggi la nostra recensione.

Puoi trascorrere tre giorni salvando il tuo fine settimana durante lo streaming con questo abbonamento YouTube TV scontato di tre mesi. Solo per un periodo di tempo limitato, i nuovi abbonati possono Paga $ 54,99 al mese invece di $ 64,99 per i primi 3 mesi. Di solito ti costerà circa $ 195, il che significa che alla fine di questo periodo di sconto avrai pagato $ 165. Si tratta di un piccolo ma gradito sconto su un servizio che sta diventando sempre più costoso su larga scala Gli ultimi anni. Puoi anche annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Con YouTube TV avrai accesso a oltre 85 canali on-demand che coprono sport in diretta, notizie, intrattenimento e una varietà di altri contenuti. L’abbonamento include anche funzionalità di registrazione e DVR illimitate per un massimo di sei account, nonché la possibilità di avere tre flussi simultanei. È un servizio nel complesso solido, soprattutto considerando che è compatibile con la maggior parte dei dispositivi di streaming e utilizza l’interfaccia di YouTube, che probabilmente conosci già.



Abbonamento mensile YouTube TV (primi tre mesi) YouTube TV fornisce l’accesso a oltre 85 canali principali che coprono sport in diretta, notizie, intrattenimento e altro come NBC, Comedy Central, ABC, MTV, CBS, FOX, CNN ed ESPN. Include anche la registrazione illimitata per un massimo di sei account.

Se sei un utente Android e cerchi un paio di auricolari true wireless affidabili, i Galaxy Buds 2 di Samsung sono tornati al miglior prezzo di sempre. di solito $ 149,99, Woot lo sta attualmente vendendo per $ 99,99 Con la garanzia di 90 giorni di Woot. Tuttavia, se una garanzia più breve è un problema, puoi farlo anche tu Ottienilo da Amazon in colori selezionati per circa $ 106 o a Samsung per $ 109,99ed entrambi offrono una garanzia del produttore di un anno.

Abbiamo dato ai Galaxy Buds 2 8,5/10 pollici riconsiderando, elogiando la cancellazione attiva del rumore e il design e la vestibilità migliorati, un bel miglioramento rispetto ai loro predecessori. Sono un’ottima scelta per gli utenti Android che cercano un paio di auricolari con un buon suono, ricarica wireless e un design sottile che, nel bene e nel male, non prenderà piede molto.



Samsung Galaxy Buds 2 Galaxy Buds 2 sono i nuovi auricolari wireless entry-level di Samsung. Nonostante ciò, è ricco di funzionalità sufficienti che le persone con un budget limitato potrebbero essere felici di sceglierlo rispetto ai più costosi Buds Pro.

Stai ancora cercando lo smart speaker giusto per la tua casa? Bene, se sei un membro Costco, puoi rimanere bloccato Apple HomePod mini ora per $ 79,99 Invece di $ 99. Questa è una delle migliori offerte che abbiamo visto sugli altoparlanti intelligenti di Apple, che suonano benissimo nonostante le loro dimensioni e offrono una suite completa di funzionalità audio Siri. Può anche fungere da hub per la tua casa tramite HomeKit e, se possiedi un iPhone, può essere utilizzato per effettuare chiamate e inviare messaggi. Sfortunatamente, lo sconto attuale dura solo fino al 23 febbraio e si applica solo ai modelli bianco e grigio siderale, non a nessuno dei modelli. Colori divertenti e vivaci Apple ha recentemente introdotto alla fine dell’anno scorso. Leggi la nostra recensione.



Apple HomePod mini HomePod mini di Apple offre un buon audio per le sue dimensioni e funziona bene con altri dispositivi Apple.

Potrebbe essere un modello di ultima generazione, ma il Kindle Paperwhite 2018 è ancora un buon e-reader con un ottimo display E Ink. Puoi portare il dispositivo impermeabile con te sotto la doccia e leggerlo per ore senza preoccuparti della durata della batteria, poiché abbiamo scoperto che può durare per settimane. Mentre il suo schermo da 6 pollici non è grande come quello sul Modello 2021 Si ricarica ancora tramite Micro USB e rimane una scelta solida se stai cercando un’alternativa economica al modello più recente. Questo perché Woot sta attualmente prelevando $ 50 da un popolare e-reader, Vendita di configurazione supportata da pubblicità da 8 GB a soli $ 79,99che è di circa $ 10 in meno rispetto al prezzo più basso finora. Leggi la nostra recensione.

Altre offerte che vale la pena studiare

Se stai utilizzando un PC 2 in 1, Microsoft Surface Book 3 2020 funziona in questo momento In vendita al prezzo più basso finora in Best Buy. Il modello scontato viene fornito con un processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB per $ 899,99, che è un sano $ 700 di sconto sul prezzo di listino. Sebbene il vecchio modello sia ancora costoso e privo di spazio di archiviazione, abbiamo apprezzato la tastiera e il rapporto di aspetto 3:2 dello schermo, nonché la durata della batteria per tutto il giorno. Leggi la nostra recensione .

. Se possiedi un Samsung Galaxy e sei alla ricerca di un tracker Bluetooth simile a una piastrella per tenere sotto controllo i tuoi effetti personali, Amazon sta guadagnando qualche soldo Samsung Galaxy SmartTag in nero, $ 26,99 Invece di $ 30

Il Boom 3 di Ultimate Ears potrebbe essere un po’ troppo vecchio a questo punto – il potente altoparlante Bluetooth è uscito nel 2018 – ma è comunque un buon altoparlante con resistenza alla polvere e all’acqua IP67, pure pulsante creativo. Normalmente $ 149,99, attualmente In vendita su Amazon a $ 129,99$ 10, timido del miglior prezzo ancora.