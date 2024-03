La natura si sta comportando in modo strano e gli scienziati non sanno perché

La teoria ecologica e l’esperienza ci dicono che le piante nei prati e nei pascoli di tutta la Danimarca dovrebbero disperdere semi più pesanti. Ma fanno esattamente il contrario.

La natura inizia a cambiare lentamente se si permette a prati e pascoli di crescere selvaggi senza l’intervento umano o il pascolo degli animali.

Le erbacce fanno bene, ad esempio, a disturbare le mucche e le pecore che pascolano e calpestano il terreno. Tuttavia, le erbacce hanno vita più difficile se non c'è disturbo, e poi altre piante iniziano a prendere il loro posto. La concorrenza per la luce solare e il buon terreno aumenta.

In teoria, quando la concorrenza tra le piante aumenta, le piante che disperdono semi pesanti e producono foglie grandi e sottili di solito sono avvantaggiate. Ma la realtà non segue la teoria. Almeno non nel senso danese della natura – cosa che lascia perplesso Christian Frölund Damgaard, professore al Dipartimento di Scienze Ambientali, che è dietro le nuove scoperte.

“I semi pesanti offrono un vantaggio competitivo negli ambienti in cui le piante lottano per le risorse. I semi pesanti vengono caricati in un grande 'portapranzo' e possono rimanere all'ombra per un po'. I semi leggeri, invece, moriranno più rapidamente.”

Le foglie sottili avranno un vantaggio competitivo perché le piante possono sostituire le foglie vecchie con quelle nuove senza consumare una grande quantità di energia. Le nuove foglie saranno in una posizione migliore per assorbire i raggi del sole.

Tuttavia, quando Christian Frölund Damgaard esamina i dati della natura, racconta una storia diversa.

“Con l'aumento della concorrenza in queste aree, anche la dimensione dei semi dovrebbe aumentare e le foglie dovrebbero diventare più sottili. Ma sta accadendo il contrario – e semplicemente non riesco a capire il perché.”

Sono state studiate 236 aree naturali danesi

Sebbene Christian Frölund Damgaard sia un biologo, lavora principalmente su statistiche e grandi quantità di dati. Questo è esattamente ciò che fece quando scoprì che la natura non si comportava come previsto dai libri di testo.

Dopo aver raccolto dati da 8.859 campioni raccolti da 236 diversi prati e pascoli in Danimarca, ha iniziato a vedere alcune tendenze chiare: c’erano meno erbacce, ma anche meno piante con semi grandi e foglie sottili.

Hashish Classificare sta diminuendo. Ciò potrebbe essere dovuto alla mancanza di pascolo nelle aree. Ma questo significa anche che le piante che disperdono semi pesanti devono essere abbondanti. Ma non lo sono. Lo stesso vale per le piante con foglie sottili, anche se questa deve essere una progressione naturale.

“È un mistero. Qui sta succedendo qualcosa che non capiamo.”

Scopri di più conficcando un bastone nel terreno

La grande quantità di dati utilizzati nello studio deriva dai rapporti NOVANA. NOVANA è l'abbreviazione del titolo danese Det Nationale Program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturenthe Nation (Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente idrico e della natura). Ogni anno l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente pubblica il rapporto NOVANA sullo stato della natura in Danimarca.

Il rapporto si basa su oltre 250.000 set di dati in più di 35.000 stazioni in tutta la Danimarca. Alcuni siti vengono campionati 24 volte l’anno, mentre altri siti vengono visitati solo una volta ogni cinque anni.

I dati utilizzati da Christian Frölund Damgaard dai rapporti sono dati di copertura raccolti utilizzando il metodo esatto. Il metodo preciso prevede che il ricercatore spinga un bastoncino nella vegetazione e registri il numero di volte in cui il bastoncino tocca piante diverse. L'operazione viene ripetuta in più punti all'interno dell'area per ottenere un campione rappresentativo delle piante che vi crescono.

Gli ecosistemi sono molto difficili da comprendere

Può sembrare strano che un ricercatore abbia difficoltà a spiegare cosa sta succedendo. Ma ciò sottolinea quanto sia realmente complessa la natura, come spiega Christian Frölund Damgaard.

“Ci sono molte cose che non comprendiamo sugli ecosistemi. Sono incredibilmente complessi. La natura sembra cambiare molto lentamente e le ragioni possono essere molte.

Christian Frölund Damgaard non crede che esista una sola spiegazione del perché la natura cambia e si comporta esattamente in modo opposto a quanto previsto dalla teoria.

“Ci possono essere molte ragioni diverse. Il clima sta cambiando. Stiamo ricevendo più precipitazioni. Il numero di nicchie ecologiche è in aumento. Le aree possono vedere meno pascolo e ricevere meno azoto rispetto a prima. Tutto ciò contribuisce a cambiare la composizione delle specie.”

Ma potremmo essere in grado di trovare una spiegazione al motivo per cui le piante si comportano in questo modo. Conclude che basteranno solo pochi esperimenti manipolati per testare diverse possibili spiegazioni per il comportamento della natura.

