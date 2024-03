Mark Coleman: L'ex star dell'UFC sta “lottando per la sua vita” dopo aver salvato i suoi genitori da un incendio in casa

Mark Coleman sul palco durante la cerimonia di introduzione alla UFC Hall of Fame 2020.





L'ex star della UFC Mark Coleman ha detto che stava “lottando per la sua vita” dopo aver salvato i suoi genitori da un incendio in una casa in Ohio martedì, ha detto sua figlia. ha detto su Instagram.

Morgan Coleman ha scritto che suo padre andava avanti e indietro per la casa ed è stato in grado di portare i suoi genitori fuori dal fuoco e salvare loro la vita, prima di provare a salvare il cane, Hammer, dal fuoco.

La CNN ha contattato la polizia di Toledo, i vigili del fuoco e il manager di Coleman per un commento per ottenere maggiori dettagli sull'incendio domestico e sulle condizioni dell'ex combattente UFC.

Morgan ha detto che l'ex stella delle arti marziali miste è stata trasportata in aereo in ospedale dove “sta attualmente combattendo per la sua vita dopo questo atto eroico”. Ha anche detto che Hammer è morto nonostante gli sforzi di Coleman.

“Nostro padre è sempre stato il nostro eroe e significa tutto per noi. È un combattente e lo sarà sempre”, ha scritto la figlia di Coleman. [and] L’uomo più coraggioso che conosco, per favore continua a pregare per lui e la nostra famiglia durante questo momento molto difficile”.

L'altra figlia di Coleman, Kenzie, ha detto nelle sue storie su Instagram che Hammer ha salvato la vita del 59enne abbaiando per svegliarlo.

Lo scrittore di MMA Jonathan Snowden – che ha detto che stava per produrre un libro con Coleman – Ho pubblicato una foto Su X, precedentemente noto come Twitter, Coleman viene mostrato attaccato a un ventilatore in un ospedale.

“Se c'è qualcuno che può sconfiggere la morte stessa, quello è Mark”, ha scritto Snowden.

L'amico di lunga data di Coleman e collega ex combattente UFC Wes Sims ha detto su Facebook Coleman è “attualmente intubato e sedato” in un ospedale di Toledo, Ohio.

“Giuro su Dio che è una delle persone più forti mai create e ha visto troppi film a questo punto e non può rendere giustizia alla sua vita!” Ha detto Sims.

La madre di Coleman, Connie, Pubblicato su FacebookDicendo: “Grazie a Dio siamo vivi”, ha chiesto di “pregare per Mark”.

Coleman è considerato uno dei combattenti più influenti nella storia dell'UFC, essendo diventato il primo campione dei pesi massimi UFC.

Si ritirò con un record di 16-10 e fu inserito nella UFC Hall of Fame nel 2008.

Prima di dedicarsi alle arti marziali miste, Coleman ha impressionato come lottatore dilettante, vincendo il campionato NCAA all'Ohio State nel 1988 e gareggiando alle Olimpiadi estive del 1992 a Barcellona, ​​​​in Spagna.