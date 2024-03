Gwyneth Paltrow mi ha portato a meditare ad occhi aperti. Ecco cosa è successo.

Williams, Kardashian e Paltrow partecipano ai CFDA Fashion Awards Serena Williams, Kim Kardashian e Gwyneth Paltrow sono state tra le star che hanno calcato il tappeto bianco ai CFDA Fashion Awards di New York. (6 novembre)

Fisso gli occhi di Gwyneth Paltrow mentre mi dice di fare un respiro profondo.

L'attrice dice che questo è il suo modo preferito per iniziare tutte le sue meditazioni. Non sono una persona che medita regolarmente, quindi lo seguo. Poi, come mi ha detto, chiudo gli occhi e faccio un altro respiro.

“Apri gli occhi e nota tutte le cose che ti circondano”, dice. Io faccio. “Ora, presta attenzione allo spazio vuoto attorno a quegli oggetti. Nota come questo spazio contiene le cose e permette a tutto di esistere al suo interno. Nota lo spazio lontano da te e lo spazio immediatamente che ti circonda, lo spazio che ti tiene.”

Sto cercando di dare seguito. Guardo lo schermo del mio computer, dove Paltrow appare su Zoom, guidando me e altri in un'esclusiva sessione di meditazione di tre minuti come parte dell'annuncio della sua collaborazione con l'app di meditazione. Momenti spaziali. Da mercoledì gli utenti potranno accedere sull'app a meditazioni guidate come quella condotta dall'attrice.

Fisso il resto delle cose sulla mia scrivania. Vedo foglietti adesivi, una cucitrice, un barattolo di penne: il coltello è rimasto sempre sotto lo schermo del desktop?

La Paltrow fa delle pause lente e deliberate tra ciascuna delle sue frasi. Ogni pausa sembra una vita, così silenziosa che potresti sentire cadere uno spillo.

“Ora lascia che la tua consapevolezza ti abbracci completamente per sentire lo spazio ovunque”, dice. “E quando diventi consapevole di questo spazio onnicomprensivo e onnipresente che permette a ogni cosa nel tuo mondo esterno di esistere, nota se diventi consapevole anche di un simile senso di spazio dentro di te, lo spazio che permette a ogni cosa nel tuo mondo interiore di esistere. sii lo spazio della tua consapevolezza. Non cercare di prenderlo. Sii semplicemente lì con lei, in quel momento di spazio.

O cosa? mi hai perso. L'unico spazio che sento è nello stomaco, dove ho voglia di caffè. Chiaramente, ho ancora molta strada da fare prima di raggiungere la serenità a livello di Paltrow. Il comportamento calmo e discreto del CEO di Goop è diventato una caratteristica distintiva del suo marchio quasi quanto i prodotti per il benessere esotici (e costosi) della sua azienda Goop.

Sfortunatamente, non sono Paltrow. Mi arrabbio facilmente. Scorro sempre mentalmente la lista delle cose da fare. Se lasciato senza stimolazione per diversi minuti, divento ansioso. Pensare troppo è la mia firma.

Ma, secondo Paltrow, e secondo la fondatrice di Moments of Space Kim Little, che si è unita a lei per questo webinar, questa è ciò di cui le persone come me hanno bisogno: meditare con gli occhi aperti. Dicono che anche un po' può fare molto.

“Il mio insegnante di meditazione mi ha detto quando stavo imparando: 'Anche in un'immersione poco profonda, ti bagni'”, dice Paltrow. “Quindi quello che mi rimane sempre impresso è che vale la pena farlo. Vale la pena sedersi. Non deve essere a livello di monaco, lungo due ore o ispirato. Si tratta semplicemente di sedersi e provare a farlo. “Ne trarremo dei benefici”.

Perché meditare ad occhi aperti?

Quando la maggior parte delle persone pensa alla meditazione, probabilmente immagina persone sedute tranquillamente su stuoie, con le gambe incrociate e gli occhi chiusi.

Sebbene questo sia un modo per farlo, non è l’unico modo. Murray Heidari, esperto di meditazione e fondatore di una compagnia di musica sperimentale MindTravelLe forme di meditazione che implicano il tenere gli occhi aperti esistono da quando la meditazione stessa, dice.

I benefici di meditare con gli occhi aperti includono una maggiore consapevolezza di sé in relazione a ciò che ci circonda, dice Haidari, aggiungendo che questo crea una sensazione di connessione con l'ambiente che non è facilmente accessibile attraverso altre forme di meditazione.

“Non sei isolato con gli occhi chiusi in un mondo interiore”, dice. “In realtà ti impegni e interagisci con il mondo che ti circonda, e poi devi davvero giocare con il modo in cui nasce la tua coscienza.”

Rende anche la meditazione meno difficile per i principianti come me, che si preoccupano di distrarsi troppo facilmente per meditare “correttamente”.

Paltrow, attrice, madre e CEO vincitrice di un Oscar, definisce la meditazione ad occhi aperti un “punto di svolta” nella sua vita frenetica, permettendole di trovare “unità” in mezzo al caos.

“Ogni giorno posso semplicemente rubare qualche minuto qua e là”, dice. “Posso essere nel mio ufficio. Posso camminare lungo il corridoio. Posso essere su Zoom – senza offesa – e posso meditare. Trovo che questo approfondisca davvero i risultati di ciò che fa la meditazione.”

Hai finito come Gwyneth Paltrow?

Alla fine dell'esempio di meditazione di tre minuti di Paltrow, non posso dire di aver trovato la solitudine, ma mi sentivo calmo. Ho sentito il mio battito cardiaco più lento e il mio respiro più profondo. Mi sentivo rilassato ed energico allo stesso tempo.

Ovviamente tutto questo non poteva che essere nella mia testa. Ma ehi, se l'effetto placebo mi fa sentire meglio, qual è il problema? Per la prima volta, lo prendo.

Paltrow afferma che la meditazione regolare può produrre risultati profondi. Ha imparato a meditare 12 anni fa e negli ultimi quattro anni questo è stato il suo rituale mattutino. Dice che l'ha aiutata a vedere la vita in un modo diverso.

“Tutta questa è una specie di illusione”, dice Paltrow, “e rimaniamo intrappolati negli atomi, nelle molecole e nel materialismo”. “Quando riesco a lasciarlo andare durante la meditazione, mi dà molto conforto e felicità, penso, perché mi sento così connesso a qualcosa di più grande di me, dei miei pensieri e del mio ego.”

Forse la meditazione ad occhi aperti non mi ha ancora regalato questa esperienza. Ma chi lo sa? Se continui così, forse un giorno lo farai. Almeno grazie a Paltrow, ora i miei occhi sono aperti a questa possibilità.

