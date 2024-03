La tua auto ti spia e aumenta le tue tariffe assicurative: denuncia

I conducenti di auto prodotte da General Motors, Ford, Honda e altri marchi famosi affermano che le loro tariffe assicurative sono aumentate dopo che le società hanno inviato dati sul loro comportamento di guida agli emittenti a loro insaputa.

Ken Dahl, 65 anni, è un uomo d'affari della zona di Seattle Lo ha detto al New York Times I costi della sua assicurazione auto sono aumentati del 21% nel 2022 dopo che il sistema OnStar Smart Driver di GM installato sulla sua Chevy Bolt ha raccolto informazioni sui dettagli delle sue abitudini di guida.

Dahl ha detto che il suo agente assicurativo gli ha detto che l'aumento della tariffa era basato sui dati raccolti da LexisNexis, che ha compilato un rapporto che tracciava ogni volta che lui e sua moglie guidavano una Chevy Bolt per un periodo di sei mesi.

Secondo un rapporto, General Motors invia i dati dei conducenti alle compagnie assicurative che poi utilizzano le informazioni per misurare le tariffe dei clienti. Reuters

Secondo Dahl, il rapporto di 258 pagine contiene informazioni sugli orari di inizio e fine dei suoi viaggi, sulla distanza percorsa e altri dati che descrivono in dettaglio potenziali casi di eccesso di velocità, frenate brusche e accelerazioni brusche.

Il rapporto includeva informazioni su una corsa in particolare nel mese di giugno, che è durata 18 minuti e ha percorso 7,33 miglia

Durante lo stesso viaggio, il rapporto LexisNexis ha registrato due casi di rapida accelerazione e due episodi di frenata brusca.

Il rapporto LexisNexis ha rilevato che i dettagli raccolti provengono da OnStar Smart Driver, un servizio di abbonamento di proprietà di General Motors che registra informazioni sul conducente come miglia totali percorse, frenate brusche in caso di incidente e altri aspetti del comportamento del conducente.

Secondo il suo sito web, OnStar Smart Driver “fornisce approfondimenti di guida su come diventare un guidatore più intelligente e sicuro” consentendo allo stesso tempo agli utenti di “guadagnare badge completando le sfide, costruendo su linee specifiche per diverse abitudini di guida e visualizzando tutti i dati in modo intuitivo”. pannello di controllo “

“Mi sono sentito tradito”, ha detto Dahl. “Stanno prendendo informazioni che non sapevo sarebbero state condivise e stanno rovinando la nostra assicurazione.”

A lamentarsi non sono solo i proprietari di auto elettriche.

Un guidatore di Chevy Bolt della zona di Seattle ha dichiarato al New York Times che il costo della sua assicurazione è aumentato del 21% in seguito ai dati raccolti dalla General Motors. AP

Un pilota di Cadillac con sede nella contea di Palm Beach, in Florida, ha detto al Times che sta valutando la possibilità di intentare una causa contro la General Motors dopo che sette diverse società gli hanno negato l'assicurazione dell'auto a dicembre.

Ha detto che ha intenzione di vendere la sua Cadillac e che non comprerà mai più un'altra macchina GM.

La decisione si basava su un rapporto LexisNexis che descriveva in dettaglio sei mesi del suo comportamento di guida, inclusi numerosi casi di frenate brusche, accelerazioni brusche e velocità.

“Non conosco la definizione di frenata brusca. La testa del mio passeggero non sbatte contro il cruscotto”, ha detto al Times l'anonimo conducente della Cadillac, che come Dahl era iscritto al servizio di abbonamento OnStar Smart Driver.

OnStar Smart Driver di GM raccoglie dati sulla frenata, sull'accelerazione e sulla velocità del conducente. Onstar

“Lo stesso vale per l'accelerazione. Non sbuccia. Non sono sicuro di come la macchina lo definisca. Non mi sento come se stessi guidando forte o pericolosamente.

GM, i cui marchi includono Chevy, GMC, Cadillac e Buick, non è l'unica azienda automobilistica che raccoglie dati tramite una connessione Internet e poi li fornisce alle compagnie assicurative.

Subaru, Mitsubishi, Honda, Kia e Hyundai offrono inoltre agli automobilisti la possibilità di attivare funzionalità simili senza rendersi conto che i dati vengono venduti a intermediari simili a LexisNexis.

Verisk ha affermato di avere accesso ai dati dei conducenti di milioni di veicoli, inclusi quelli prodotti da Ford, Honda e Hyundai.

Un portavoce della Ford ha detto al Times che la società “non trasferisce alcun dato relativo al veicolo a nessuno dei due partner” – riferendosi a Verisk e LexisNexis.

Un conducente di Cadillac sta valutando la possibilità di intentare una causa contro General Motors dopo che le sue tariffe assicurative sono aumentate a seguito dei dati raccolti da OnStar Smart Driver. Onstar

Ford non condividerà i dati sul comportamento del conducente con la compagnia assicurativa a meno che il conducente non dia il suo consenso esplicito tramite il touchscreen dell'auto.

Kia, Mitsubishi, Hyundai, Honda e Acura consentono agli automobilisti di interrompere la raccolta dei dati sul comportamento stradale nelle loro app.

Ma Honda sta chiedendo ai conducenti di accettare una schermata di “termini e condizioni” di 2.000 parole sulla sua app che specifica che la società condividerà i dati con Verisk.

Il Post ha richiesto un commento alla Honda.

“Il servizio OnStar Smart Driver di GM è facoltativo per i clienti, che danno il loro consenso tre volte prima di condividere dati limitati con il loro assicuratore attraverso una terza parte”, ha detto al Post un portavoce di GM.

“I vantaggi per i clienti includono l'apprendimento di maggiori informazioni sui comportamenti di guida sicuri o sulle prestazioni del veicolo che, con il loro consenso, possono essere utilizzati per ottenere preventivi assicurativi”, ha affermato il portavoce, aggiungendo: “I clienti possono anche annullare l'iscrizione a Smart Driver in qualsiasi momento”.

Le informazioni ottenute da OnStar “vengono utilizzate dalle compagnie assicurative come uno dei tanti fattori per creare una copertura assicurativa più personalizzata”, ha detto al Times un portavoce di LexisNexis.