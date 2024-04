McDonald's: dietro la polemica sul boicottaggio dell'azienda di fast food

Scritto da Chris Newlands

Giornalista d'affari

5 aprile 2024

La decisione a sorpresa di McDonald's di acquisire la proprietà delle sue filiali in Israele ha messo sotto i riflettori la società in franchising Alonial e il suo CEO Omri Badan.

McDonald's riacquisterà tutti i suoi ristoranti israeliani dopo che le vendite globali sono diminuite a causa del boicottaggio del marchio a causa del suo apparente sostegno a Israele nella sua guerra contro Hamas a Gaza.

Il gigante del fast food utilizza un sistema di franchising, il che significa che i singoli operatori hanno la licenza per gestire punti vendita e assumere personale. Ma l’azienda nel suo insieme è stata criticata dopo che Badan ha offerto pasti gratuiti alle forze israeliane all’inizio della guerra tra Israele e Gaza il 7 ottobre.

Il boicottaggio è scoppiato dopo che paesi a maggioranza musulmana come Kuwait, Malesia e Pakistan hanno rilasciato dichiarazioni in cui prendevano le distanze dalla società su quello che vedevano come sostegno a Israele.

Ma Badan non è nuovo alle polemiche sul conflitto israelo-palestinese. Da 30 anni l'imprenditore gestisce i ristoranti McDonald's in Israele ed è stato al centro di numerose controversie.

Fonte immagine, Immagini Getty

Nel 2013, l’uomo d’affari israeliano fece arrabbiare il movimento degli insediamenti israeliani quando rifiutò gli inviti ad aprire una filiale della catena di fast food nell’insediamento di Ariel, nella Cisgiordania occupata. Alla compagnia di Badan, Alonial, è stato chiesto di aprire un ristorante in un centro commerciale, ma ha rifiutato, dicendo che la politica della compagnia era di restare fuori dai territori occupati.

La società all'epoca dichiarò che la decisione non era stata presa in coordinamento con la sede centrale di McDonald's negli Stati Uniti. READ Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

Israele ha costruito circa 160 insediamenti che ospitano circa 700.000 ebrei da quando ha occupato la Cisgiordania e Gerusalemme Est, le terre che i palestinesi vogliono come parte del loro futuro stato, nella guerra del Medio Oriente del 1967.

La stragrande maggioranza della comunità internazionale considera gli insediamenti illegali secondo il diritto internazionale, sebbene Israele lo contesti.

Badan è uno dei fondatori del gruppo Peace Now, che si oppone a tutti gli insediamenti e li considera ostacoli alla pace. Peace Now afferma di non essere più un membro del gruppo, fondato nel 1978.

Il leader del Consiglio Yesha, l'organizzazione ombrello dei coloni, disse all'epoca che McDonald's si era trasformata da azienda a scopo di lucro in una con un “programma politico anti-israeliano”.

La decisione di Alonial è riemersa nel 2019 quando McDonald's ha vinto una gara per gestire un ristorante e una bancarella di hot dog all'aeroporto israeliano Ben Gurion.

In risposta, i leader degli insediamenti della Cisgiordania hanno inviato diverse lettere di protesta chiedendo ai ministeri delle Finanze e dei Trasporti, nonché all’Autorità aeroportuale israeliana, di bloccare lo spostamento. Proteste si sono svolte anche davanti ai ristoranti della catena di fast food a Tel Aviv.

Giovedì è stato improvvisamente annunciato che Alonial avrebbe rivenduto il vasto franchising al colosso alimentare statunitense.

McDonald's non ha rivelato i termini dell'accordo, anche se un esperto di gestione della reputazione, che ha lavorato per conto di numerose grandi aziende ma non ha voluto parlare pubblicamente, ha detto che coloro che sono arrabbiati per la decisione di fornire pasti gratuiti agli israeliani e le truppe potrebbero essere “furiose perché questo accordo…” potrebbe rendere Badan un uomo molto ricco.” READ La BMW interrompe la produzione in Russia e interrompe le esportazioni nel Paese

Tuttavia, potrebbero essere soddisfatti dell’impatto che il boicottaggio ha avuto.

La partenza di Badan arriva dopo che McDonald’s ha affermato che il conflitto tra Israele e Gaza “ha avuto un impatto significativo” sulla performance in alcuni mercati esteri nell’ultimo trimestre del 2023.

Per l’unità che comprende Medio Oriente, Cina e India, la crescita delle vendite è stata dello 0,7% nel quarto trimestre del 2023, ben al di sotto delle aspettative del mercato.

All'inizio dell'anno, Chris Kempczinski, amministratore delegato di McDonald's, ha attribuito la reazione negativa alla “disinformazione”.

La società ha anche definito il boicottaggio “scoraggiante e infondato” e fa affidamento su migliaia di società indipendenti per possedere e gestire la maggior parte dei suoi oltre 40.000 negozi in tutto il mondo. Circa il 5% di essi si trova in Medio Oriente.

“Ho capito”, ha detto l'esperto di gestione del marchio, “Stanno riacquistando i franchising per riprendere il controllo, ma non sono sicuro che lo abbiano fatto”.

Si sono anche chiesti dove l’azienda potrebbe tracciare il limite: “Questo significa… [McDonald’s] Ora dovrai agire e offrire accordi in altre aree che hanno causato danni alla reputazione?

McDonald's ha dichiarato giovedì che “rimane impegnato nel mercato israeliano e nel garantire un'esperienza positiva per dipendenti e clienti nel mercato in futuro”.

Ha anche ringraziato Alonial per aver costruito il marchio in Israele, mentre il signor Badan ha detto: “Siamo incoraggiati da ciò che ci riserva il futuro”.