La star della musica country Colt Ford ha avuto un infarto in Arizona

La star della musica country Colt Ford ha avuto un attacco di cuore dopo essersi esibita in Arizona giovedì sera.

Ford, 53 anni, aveva appena finito il suo set al Whiskey Row di Dierks Bentley – un ristorante e nightclub che prende il nome dal famoso cantante – a Gilbert, in Arizona, quando ha avuto un'emergenza medica. Secondo quanto riportato da Channel 12 News.

Il cantante di “Workin' on” è stato portato al Banner Desert Medical Center di Mesa dove si trova nel reparto di terapia intensiva.

L'outlet ha aggiunto che la Ford era elencata in condizioni stabili ma critiche.

Il Post ha contattato i suoi rappresentanti per un commento.

La star del rap Colt Ford ha avuto un infarto dopo un concerto in Arizona giovedì sera.

Ford, il cui vero nome è Jason Farris Brown, è prominente nella scena rap country ed è apparso in numerose canzoni con altre star della musica country.

Lui, insieme a Brantley Gilbert, ha co-scritto la canzone “Dirt Road Anthem”, che il duo aveva originariamente registrato prima che Jason Aldean rendesse popolare la canzone nel suo album del 2010 “My Kinda Party”.

Ford ha anche collaborato con numerose star tra cui Jake Owen, Chase Rice, Walker Hayes, Toby Keith, Lady A e Willie Nelson.

Nel 2022, a Ford è stata diagnosticata la miastenia grave, una malattia autoimmune neuromuscolare cronica che causa debolezza nei muscoli volontari.

Ford con la moglie Megan durante una recente battuta di pesca. Coltford Musica/Instagram

Il cantante aveva precedentemente affermato che la malattia colpiva più i suoi occhi che la gola o il viso.

“Non ha realmente influenzato la mia gola, ma ha influenzato il mio occhio. Non avevo alcun controllo sul mio occhio destro”, ha detto Colt. Il sapore del paese nel 2023. “Sta davvero rovinando la tua vista. Riesco a vedere perfettamente da entrambi gli occhi, ma poi guarderò insieme e vedrò voi tre e vi scioglierete insieme come una lampada di lava.”

Un anno fa annunciò che gli era stato diagnosticato un cancro agli occhi ma che gli era stata risparmiata la necessità di una chemioterapia completa perché era stato diagnosticato precocemente.

“Il medico mi ha detto che avrei dovuto sottopormi a una chemioterapia completa entro una settimana o 10 giorni.” Lo ha detto alla gente puntuale.

Il giornale ha riferito che è stato operato dopo la diagnosi ed è tornato sul palco giorni dopo.

Nel 2011, Ford è stata nominata per un ACM Award come evento vocale dell'anno per “Cold Beer” con Jimmie Johnson.

Ford ha recentemente pubblicato un singolo con DJ Cliffy D e Jesslee chiamato “Beers Back”.

Doveva esibirsi in altre due sedi in Nevada e Arizona durante il fine settimana prima di essere ricoverato in ospedale.