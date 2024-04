Exxon Mobil e Chevron annunciano una diminuzione dei loro profitti

“Abbiamo creato un valore straordinario” in Guyana, ha affermato in una nota Darren W. Woods, presidente e amministratore delegato di ExxonMobil. “Crediamo che sia necessario difendere questi diritti e preservare pienamente il valore che abbiamo creato”.

Gli analisti affermano che l'incertezza sulla possibilità che una fusione possa essere in pericolo ha pesato sul prezzo delle azioni di Chevron. Burkataria ha descritto la situazione in Guyana come “l’elefante nella stanza” per la Chevron.

Mike Wirth, presidente e amministratore delegato di Chevron, ha detto venerdì agli analisti che “la fusione con Hess sta procedendo”, aggiungendo che Chevron è “fiduciosa” che il procedimento arbitrale scoprirà che ExxonMobil non ha il diritto di acquisire la partecipazione di Hess in Guyana a seguito di la fusione.

Nella sua relazione trimestrale sugli utili, ExxonMobil ha evidenziato il suo contributo alla Guyana. La produzione lì “continua a livelli più alti del previsto, contribuendo ad una crescita economica storica per la popolazione della Guyana”, ha affermato Woods.