Giannis Antetokounmpo dei Bucks ha saltato Gara 3 per uno stiramento al polpaccio.

I Milwaukee Bucks hanno escluso il due volte MVP Giannis Antetokounmpo da Gara 3 della serie di venerdì sera contro gli Indiana Pacers per uno stiramento al polpaccio sinistro.

I Bucks hanno già giocato le prime due partite di questa serie senza Antetokounmpo. I Bucks e i Pacers sono in parità 1-1 nella serie al meglio delle sette.

Antetokounmpo non gioca da quando si è procurato uno stiramento al polpaccio sinistro nella vittoria contro i Boston Celtics il 9 aprile. Ha mancato le ultime tre partite della stagione regolare dei Bucs.

Scelti dall'editore

1 è correlato

I Bucks affrontano la prospettiva di continuare la serie di playoff del primo turno della Eastern Conference senza due dei loro primi tre giocatori. Khris Middleton ha una distorsione alla caviglia destra che lo ha tenuto fuori dagli allenamenti giovedì e ha messo in discussione il suo status per Gara 3 a Indianapolis.

Il rapporto sugli infortuni della NBA elencava Antetokounmpo come discutibile giovedì pomeriggio e Middleton come discutibile per la partita di venerdì.

Middleton è uscito zoppicando nel primo quarto della sconfitta per 125-108 dei Bucks in Gara 2 martedì ed è andato brevemente negli spogliatoi, ma si è infortunato nuovamente alla caviglia destra e ha finito di giocare 36 minuti. Il tre volte All-Star ha segnato una media di 19,0 punti, 7,5 rimbalzi e 5,0 assist nelle prime due partite.

I Bucks hanno giocato senza interpreti chiave in diverse occasioni quest'anno. I Bucks avevano i loro tre migliori giocatori – Antetokounmpo, Middleton e Damian Lillard – tutti disponibili in sole cinque delle ultime 35 partite. Quel tratto di 35 partite include le ultime 33 gare di stagione regolare di Milwaukee e le prime due partite di questa serie.

I Bucs sono abituati a gestire gli infortuni nella postseason.

Antetokounmpo ha saltato le ultime 1 partita e mezzo della sconfitta al secondo turno del 2020 contro Miami per una distorsione alla caviglia. Ha saltato le ultime due partite delle finali della Eastern Conference del 2021 per una distorsione al ginocchio, guidando nuovamente Milwaukee al campionato come MVP delle finali NBA e segnando 50 punti nella vittoria che ha conquistato il titolo.

Middleton ha saltato le ultime 10 partite di playoff dei Bucs nel 2022 per una distorsione del legamento collaterale mediale.

L'anno scorso, un infortunio alla parte bassa della schiena ha eliminato Antetokounmpo da Gara 1 e ha saltato le due partite successive nella sconfitta al primo turno dei Bucks contro Miami.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni dell'Associated Press.