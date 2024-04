“Monkey Man” supera “First Omen”; “Godzilla” è di nuovo il numero 1

Everett

Sabato mattina: Altro e aggiorna al grafico….Dopo un venerdì da 8,5 milioni di dollari, Legendary/Warner Bros' Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero C'è speranza che possa tornare entro il secondo fine settimana $ 30 milioni Più vicino a quello che avevamo programmato all'inizio di questa settimana. Innanzitutto Godzilla Il 2014 ha avuto un calo del secondo fotogramma del 67%, quindi più leggero è meglio. pure Godzilla contro Kong, HBO Max ha visto il suo botteghino subire un duro colpo dalla sua uscita nelle sale, facilmente -56% nel secondo fine settimana.

Nelle nuove versioni, Uomo scimmia Il più forte accanto allo Studio del 20° secolo Il primo presagio, $ 10,5 milioni fare $ 8 milioni+. Uomini e 18-34 anni (entrambi con una percentuale del 66% circa): entrambi sembrano aver seguito la stessa demo. differenza Uomo scimmia Attrae un pubblico diversificato con il 38% di caucasici, il 25% di latini e ispanici, il 14% di neri, il 17% di asiatici e il 6% di altri. Il debutto alla regia di Dev Patel, B+Cinemascore, se la cava un po' meglio dei suoi colleghi del settore. Nordista, Lo ha fatto B. Come previsto, è andato alla pari con AMC Century City a Los Angeles come location con il maggior incasso nelle zone costiere con oltre 28.000 dollari.

Tuttavia, entrambi i risultati sono inferiori alle proiezioni di oltre 12 milioni di dollari, come vi abbiamo detto. Uomo scimmia È in ottima forma finanziaria con poco meno di 10 milioni di dollari incassati dalla Universal. Il primo presagio Con un budget di produzione di oltre 30 milioni di dollari, sembra solo l'ennesimo film horror sulle suore in un mare di costumi neri. Non c'è nulla nel trailer che indichi un collegamento con il film originale diretto da Richard Donner. È importante o fa la differenza? Anche quelli dei primi anni '50 erano ragazzini quando quel film era nei tendoni. Il primo presagio C ottiene la colonna sonora.

Quando Uomo scimmia facilmente secondo, Il primo presagio Si batterà per il quarto posto con Uni/DreamWorks Animation Kung Fu Panda 4 Il suo obiettivo è di 8 milioni di dollari.

Uomo scimmia Il 61% era attratto dagli uomini Il primo presagio51%. Il primo presagioLe demo sono 39% caucasiche, 39% latine e ispaniche, 9% nere, 8% asiatiche e 6% altre. Il primo presagioIl miglior mercato di è il South Midwest, AMC Burbank, dove il film arriva a circa 20.000 dollari.

È interessante notare questo Uomo scimmia All'Università non è ancora stata concessa l'autorizzazione a pubblicare in India, dove ne detiene i diritti. Lo studio ha scelto il film su sollecitazione di Jordan Peele perché ha notato anche che aveva del potenziale sul grande schermo. Netflix, che ha raccolto 30 milioni di dollari per il film, ha deciso di non distribuirlo perché era un peccato per il mercato indiano, che volevano avere successo. Non all'università Uomo scimmia In tutti i territori stranieri.

L'iSpot mostra che la Universal ha contribuito pesantemente agli spot televisivi Uomo scimmia Come ha fatto Warner GxK -Circa 16 milioni di dollari. Uomo scimmiaLa campagna, lanciata al SXSW, ha raccolto 331 milioni di impressioni contro le 265 milioni di impressioni della Disney. Il primo presagio. iSpot mostra che Mouse House spende circa 4 milioni di dollari in spot. Spot in onda presso l'Università Uomo scimmia Partite NFL (30,6%), basket universitario maschile (27,0%), NBA (8,3%), basket universitario femminile (3,4%) e il programma Incendio di Chicago (2,4%). La maggior parte dei post pubblicitari Uomo scimmia La CBS aveva (50%) e questo è il motivo Uomo scimmia Sede del Super Bowl.

Il primo presagio Basket universitario maschile, Centro sportivo ESPN, Giochi NBA, Legge e ordine: SVU E Jimmy Kimmel dal vivo.

Impegno speciale di Fathom Events Qualcuno come te Basato sul romanzo di Il New York Times L'autrice di best-seller Karen Kingsbury lo ha fatto $ 1,6 milioni Votato ieri $ 3,8 milioni Apertura. I critici odiano che Rotten Tomatoes sia marcio al 38%, ma il pubblico lo adora al 96%. Il miglior mercato per il film è il Sud con il 32% dell'incasso totale e il 19% della norma. L'AMC Dine in Thoroughbred, Dine è il film con i maggiori incassi, pari a 8.000 dollari.

Il totale del fine settimana al botteghino sembra incassare 86 milioni di dollari, ovvero il -58% rispetto allo stesso frame di un anno fa durante il fine settimana di Pasqua. Jack con quei funghi di 3 giorni Film di Super Mario Bros Aumentato il limite massimo a 204,7 milioni di dollari.

Immagini della Warner Bros

Aggiornamento venerdì pomeriggio: Leggendario/Warner Bros.' Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero Il fine settimana si sta svolgendo come previsto a BO $ 7,5 milioni Secondo venerdì, 80% di sconto, cosa disegna a $ 25 milioni-$ 28 milioni Il secondo frame è stato a 3.948 sale, in calo del 65% nella fascia alta. Speriamo che ci sia un altro rimbalzo.

È universale Uomo scimmia Prenotato in 3.029 sale $ 4,3 milioni Oggi, compresi gli 1,4 milioni di dollari di ieri sera, ecco come appare $ 10,5 milioni Apertura. Anche a quel livello, mi è stato detto che il debutto alla regia di Dev Patel sarà redditizio dopo tutti i profitti. Ancora una volta, Uni Prone è uscita dalla bancarotta per meno di 10 milioni di dollari.

“L'uomo scimmia”

RelishMix valuta l'universo dei social media Uomo scimmia 151,9 milioni su TikTok, Facebook, X, YouTube e Instagram. “Se lo spot del Super Bowl durante gli straordinari avesse spostato l'ago della bilancia con 4,3 milioni di visualizzazioni in 24 ore, poca consapevolezza e OT, non avremmo visto questo primo spot cadere dalla trasmissione, che è avvenuta solo sette settimane fa. Prima”, dice l’Ufficio per la statistica sociale. Sfortunatamente, Patel non viene gradualmente pubblicato sui social media.

Uscendo da SXSW, RelishMix dice: “Uomo scimmia La conversazione e il tono sono emotivamente positivi, con i fan alla ricerca di un trailer o entusiasti di uno spot televisivo trasmesso durante il Super Bowl, che celebra la scoperta di una nuova IP: “Posso vedere questo diventare un nuovo fantastico franchise”. I fan notano elementi culturali interessanti, dicendo che “Hollywood sta iniziando a esplorare altri miti”. Ho sempre trovato affascinanti il ​​folklore e le leggende indiane. La sicurezza di Patel davanti e dietro la telecamera è stata lodata, con un fan che ha detto: “Voglio diventare un franchise come questo”. John Wick Perché brucia. Inoltre, i fan dell'azione e quelli di Patel hanno salutato il film come una miscela perfetta dei due, apportando una gradita svolta culturale alla formula collaudata: “Non sono sicuro di voler vedere Dev Patel come un eroe d'azione tosto”. momento. Adesso non vedo l'ora.” Un altro ha detto: “Bollywood Plus”. John Wick Azione?! Adoro questo!''

Nel Tiger è gratuito in 'Muthala Sagunam' Studi del XX secolo

Spero che il terzo posto per la cornice vada a 20th Century Studios/Disney Il primo presagio, Un prequel del film degli anni '70 diretto da Richard Donner. La Disney ha risparmiato la mossa per lo streaming, distribuendolo nelle sale in 3.375 sale. Le valutazioni oggi sono intorno ai 3 milioni di dollari e sono in oscillazione $ 8 milioni-$ 10 milioni Oltre tre giorni.

RelishMix dice l'universo dei social media Il primo presagio 138,8 milioni, ovvero il 26% rispetto agli standard del genere horror per il primo capitolo, o un remake vecchio di 48 anni. RelishMix osserva: “La campagna è in corso su 20 pagine dello studio invece che su pagine uniche per il film con una spinta tardiva su YouTube nelle ultime due settimane”.

Ancora più spaventoso: “Chat Il primo presagio Test in corsivo negativo mescolati a post che lamentano un altro riavvio non necessario, un altro “film horror di Hollywood basato su un vecchio franchise morto di cui nessuno si preoccupa più”. – compresi coloro che pensano che questo film non raggiungerà mai le vette del classico originale di Richard Donner. Inoltre, il livello dei dialoghi del film è moderato in termini di livelli di coinvolgimento. Fan di lunga data presagio Il proprietario è entusiasta del legame del film con l'originale e delle intelligenti tecniche di montaggio del trailer, dicendo: “Mi piace l'uso del significato inverso, come il riavvolgimento fino al punto in cui la storia inizia come una storia di origini inquietanti”.

Con 3.835 sale, questo frame segna anche il terzo fine settimana di Sony Acchiappafantasmi: L'impero ghiacciatocon valutazione $ 7,8 milioni Quarto, -56%, totale parziale $ 87,6 milioni Entro EOD domenica. È venerdì $ 2,2 milioni-59%.

La Quinta è di proprietà della Universal/Dreamworks Animation Kung Fu Panda 4 con 5 nel fine settimana $ 1,9 milioni Oggi, e $ 6,8 milioni-34%, sul totale parziale $ 165 milioni. È poco meno di $ 200.000 Kung Fu Panda 2di cumulo nazionale ($165,2 milioni); La quarta fila è già KO Kung Fu Panda 3Risultato statale di oltre $ 143 milioni.

“Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero” Warner Bros

Prima, venerdì mattina: Film d'azione di Dev Patel della Universal/Mankiba Uomo scimmia e 20th Century Studios' Il primo presagio Si prevede che entrambi supereranno i 12 milioni di dollari, ma le anteprime di giovedì sera erano più alte di quest'ultima, $ 1,4 milioni fare $ 725.000.

Anteprime per questo Uomo scimmia È uscito in 2.750 sale alle 17:00 Il primo presagioÈ iniziato alle 19:00.

Leggendario e Warner Bros.' Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero passare attraverso $ 100 milioni Ieri si regolerà per il secondo fine settimana Oltre 32 milioni di dollari. Il film continuerà quando sarà disponibile IMAX Uomo scimmia E Il primo presagio PLF azionari. Per tutti e tre è una battaglia per la bella cifra di 18-34 dollari. Entrambi Uomo scimmia E Il primo presagio Rated R.

Recensioni per Uomo scimmia L'85% della certificazione è fresca Il primo presagio81% più fresco non molto indietro. Il primo presagio Prenotate 3.375 sale Uomo scimmia Gioca in 3.029 località.

Ecco i comp Uomo scimmia Funzionalità di messa a fuoco' Settentrionale È un venerdì da 5 milioni di dollari con 1,35 milioni di dollari (più anteprime) e 12,2 milioni di dollari in 3 giorni. È universale Una notte di violenza Un'altra raccolta simile è stata di 1,1 milioni di dollari in anteprime, 4,87 milioni di dollari nel primo giorno e 13,4 milioni di dollari in 3 giorni.

Acquistato dall'Uni Uomo scimmia Meno di 10 milioni di dollari Il primo presagio Costa alla Disney 30 milioni di dollari prima di P&A.

GxK Ieri ha incassato 4,1 milioni di dollari, -11% da mercoledì a 103,3 milioni di dollari in 3.861 sale.

Quello di Sony Acchiappafantasmi: L'impero ghiacciato È stato il secondo della settimana con 4.345 $ 22,1 milioni 2 dopo il fine settimana a $ 1,3 milioni -9% da giovedì, mercoledì e per un totale di due settimane $ 79,9 milioni.

È la quarta settimana di Universal/DreamWorks Animation Kung Fu Panda 4 Un sequel ha incassato 16,7 milioni di dollari in 3.582 location $ 1,3 milioni -8% da giovedì, mercoledì e totale corrente $ 158,2 milioni.

Quinta settimana Legendary/Warner Bros.' La collina: seconda parte C'è $ 16,3 milioni Dopo il quinto giovedì $ 1,07 milioni a 3.136, e una corsa cume $ 257,6 milioni.

Seconda settimana di NEON Immacolato vidi $ 4,9 milioni Dopo 299.000 dollari giovedì in 2.362 sale, -25% complessivo $ 12,7 milioni.

Secondo ComScore, il 27% delle scuole primarie e secondarie è in pausa e il 5% delle università è in vacanza, con parte delle vacanze di primavera ancora in vigore.