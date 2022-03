Il regista di Black Panther scambiato per ladro, ammanettato alla Bank of Atlanta – WSB-TV Channel 2

ATLANTA – I rapporti della polizia hanno mostrato che il manager di Black Panther Ryan Coogler lo ha scambiato per un rapinatore di banche alla Metro Atlanta Bank of America ed è stato preso in custodia.

L’incidente è avvenuto il 7 gennaio 2022 presso la Bank of America al 1280 di West Pieces Ferry, quando la polizia ha risposto alle segnalazioni di un uomo che tentava di rapinare la banca.

Secondo un rapporto del dipartimento di polizia di Atlanta, un dipendente della Bank of America ha chiamato la polizia dopo che Coogler le ha passato una ricevuta della lotteria piena con una nota scritta sul retro chiedendo ai cambiavalute di prestare attenzione alla transazione.

Quando gli agenti sono arrivati ​​sul posto, Coogler era ancora all’interno della banca. Gli agenti lo hanno portato fuori e ammanettato durante l’interrogatorio.

Un nuovo video della telecamera rilasciato dalla polizia mostra i momenti in cui la polizia ha ammanettato Kogler e lo ha scortato fuori dalla banca. Un altro video mostra l’intervista con il narratore, che ha detto di essersi innervosita quando Coogler non le ha parlato e ha continuato a dirle di leggere la sua lettera.

“Continuava a dire: ‘Guarda il biglietto’. Il mio stomaco ha iniziato a girarsi perché ti stai ritirando, ma mi hai consegnato un biglietto sul retro della ricevuta di deposito? Non mi parli nemmeno?” la cui identità non è stata rivelata da Channel Two, ha detto alla polizia.

Gli ufficiali hanno stabilito che Coogler stava cercando di prelevare contanti per un valore di oltre $ 10.000. L’addetto alla banca ha ricevuto una notifica dal conto di Coogler e ha detto al suo manager che stava cercando di rapinare la banca.

Gli ufficiali hanno rilasciato un video della telecamera della loro intervista con Coogler, che ha detto che stava cercando di prelevare denaro per pagare un paramedico del suo equipaggio a cui piaceva essere pagato in contanti. Ha detto che di solito scrive una nota sulla busta per chiedere al cassiere di gestire la richiesta con cautela.

“Altrimenti, l’intera banca finisce per guardarci e non mi sento al sicuro a ricevere soldi del genere”, ha detto Coogler alla polizia. “Quindi di solito metto una nota sulla busta.”

Dopo aver appreso la versione di Coogler della storia, gli agenti hanno deciso che l’incidente era colpa di Bank of America e Coogler è stato rilasciato. Anche due persone che accompagnavano Coogler sono state arrestate e rilasciate, ma non sono mai state ammanettate.

La Bank of America si è scusata con Coogler e lo ha lasciato andare per la sua strada.

Bank of America ha rilasciato una dichiarazione a conferma dell’incidente, scrivendo:

Siamo profondamente dispiaciuti per questo incidente. Non sarebbe mai dovuto accadere e ci siamo scusati con il signor Coogler.

Channel 2 Action News ha ricevuto una dichiarazione dal team PR di Coogler:

Questa situazione non sarebbe mai dovuta accadere. Tuttavia, Bank of America ha lavorato con me e l’ha presa con mia soddisfazione e siamo andati avanti.

Coogler ha diretto l’originale Black Panther, che è stato il film con il maggior incasso di sempre per un regista nero. Era ad Atlanta per dirigere il sequel di “Black Panther”, “Black Panther: Wakanda Forever”.

