Le azioni Amazon saltano su una divisione di 20 a 1

secondo Amazon (AMZN), gli azionisti registrati alla chiusura dell’attività il 27 maggio riceveranno ulteriori 19 azioni ogni 1 azione posseduta. Ciò si rifletterà nei loro account intorno al 3 giugno. Il trading su base retail inizia il 6 giugno. L’accordo è soggetto all’approvazione degli azionisti.

Le azioni Amazon sono aumentate del 7% a 2.990, durante le negoziazioni fuori orario mercato azionario oggi.

La società terrà la sua assemblea annuale degli azionisti il ​​25 maggio. Il piano di riacquisto da 10 miliardi di dollari sostituisce il precedente piano da 5 miliardi di dollari, di cui 2,12 miliardi di dollari in azioni sono stati riacquistati.

Le azioni Amazon sono scese del 26% da un livello record

Amazon si unisce a diverse importanti società tecnologiche per annunciare un frazionamento azionario. proprietario di google l’alfabeto (Google), la società madre di Google, a Frazionamento azionario 20 in 1 Il 21 febbraio. in agosto , una mela Ha annunciato i piani per una divisione 4 per 1. Tesla Ad agosto ha anche detto agli investitori che avrebbe imposto una divisione 5 per 1.

Un frazionamento azionario abbassa il prezzo delle azioni, il che può renderlo più attraente per gli investitori al dettaglio.

Alla chiusura di mercoledì, le azioni Amazon sono scese del 26% dal massimo di 3.773,08 del 13 luglio.

