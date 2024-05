La massima corte dell’ONU ha aperto un’indagine sull’incursione dell’esercito israeliano a Rafah

L’AIA, Paesi Bassi (AP) – Giovedì il Sud Africa ha esortato la Corte Suprema delle Nazioni Unite a ordinare un cessate il fuoco a Gaza.

La Corte internazionale di giustizia ha tenuto il suo terzo processo Conflitto a Gaza Il Sudafrica ha citato in giudizio Israele a dicembre presso il tribunale dell’Aia, nei Paesi Bassi, accusandolo di genocidio.

L’ambasciatore del paese nei Paesi Bassi, Vusimuzi Madonsela, ha esortato la giuria di 15 giudici internazionali a ordinare il “ritiro assoluto e incondizionato” di Israele dalla Striscia di Gaza.

La corte lo ha già accertato Esiste un “pericolo reale e imminente” per il popolo palestinese a Gaza derivante dalle operazioni militari israeliane. “Questa potrebbe essere l’ultima possibilità per la corte di agire”, ha detto Blinne Ní Ghrálaigh, un avvocato irlandese che fa parte del team legale del Sud Africa.

I giudici della corte hanno ampi poteri per ordinare il cessate il fuoco e altre misure, sebbene la corte non disponga di un proprio apparato esecutivo. UN Ordinanza del 2022 La corte ha chiesto alla Russia di porre fine all’occupazione su vasta scala dell’Ucraina, che finora è passata inosservata.

Durante un’udienza all’inizio di quest’anno, Israele rifiutò con veemenza Hamas prende di mira solo i militanti, sostenendo che sta facendo tutto il possibile per salvare i civili, commettendo un genocidio a Gaza. Il paese afferma che Rafah è l’ultimo bastione del gruppo militante.

L’ultima richiesta si concentra sull’infiltrazione a Rafah.

Il Sudafrica sostiene che l’azione militare ha superato l’autodifesa. “Le azioni di Israele a Rafah fanno parte della fine del gioco. Questo è l’ultimo passo verso la distruzione di Gaza”, ha detto l’avvocato Vaughan Lowe.

Come da recente richiesta, le precedenti ingiunzioni preliminari del tribunale dell’Aja erano insufficienti per affrontare “un brutale attacco militare all’unico rifugio rimasto per il popolo di Gaza”. Venerdì Israele potrà rispondere alle accuse.

A gennaio i giudici hanno ordinato a Israele di fare tutto quanto in suo potere per prevenire morte, distruzione e quant’altro Atti di genocidio a Gaza, ma il gruppo si è fermato prima di ordinare la fine dell’offensiva militare che ha devastato il territorio palestinese. In una seconda ordinanza di marzo, la corte ha affermato che Israele deve adottare misure per migliorare la situazione umanitaria.

Finora il Sudafrica ha presentato quattro richieste alla Corte internazionale di giustizia per indagare su Israele. Sono state concesse tre udienze.

La maggior parte dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono sfollati dall’inizio dei combattimenti.

Il 7 ottobre è iniziata un’offensiva di Hamas nel sud di Israele, nella quale i militanti palestinesi hanno ucciso circa 1.200 persone e preso circa 250 ostaggi. Il ministero della Sanità di Gaza afferma che 35.000 palestinesi sono stati uccisi nella guerra, senza distinguere tra civili e combattenti.

Il Sudafrica ha avviato l’operazione Nel dicembre 2023, la campagna legale affonda le sue radici nei problemi centrale per la sua identità. Il suo partito al potere, l’African National Congress, ha paragonato le politiche di Israele a Gaza e nella Cisgiordania occupata alla sua stessa storia sotto il dominio dell’apartheid da parte di una lunga minoranza bianca, che limita la “patria” per lo più nera. L’apartheid finì nel 1994.

Domenica l’Egitto ha annunciato l’intenzione di unirsi alla causa. Il ministero degli Esteri ha affermato che le azioni militari israeliane costituiscono “flagranti violazioni del diritto internazionale, del diritto umanitario e della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra”.

Diversi paesi hanno anche indicato l’intenzione di intervenire, ma finora solo Libia, Nicaragua e Colombia hanno presentato richieste formali in tal senso.