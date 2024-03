I Seahawks commerciano con il comandante QB Sam Howell, dicono le fonti

I Seattle Seahawks stanno acquisendo il quarterback Sam Howell in uno scambio con i Washington Commanders, hanno detto giovedì fonti ad Adam Schefter di ESPN.

Seattle riceverà Howell, una scelta al quarto round (102esima in totale) e una al sesto round (n. 179) in cambio delle scelte nel terzo (n. 78) e nel quinto (n. 152), hanno detto le fonti. Schefter. La scelta del terzo round a cui i Seahawks stanno rinunciando è la loro scelta: hanno acquisito un'ulteriore scelta del terzo round in uno scambio con i Denver Broncos lo scorso aprile.

Uno scambio per Howell, che ha iniziato la scorsa stagione per Washington, consolida la profondità del quarterback dei Seahawks dopo che Drew Lock ha accettato di firmare un contratto di free agency con i New York Giants – e potrebbe significare competizione per Geno Smith per il posto di numero 1.

Smith e Howell sono gli unici due quarterback nel roster di Seattle.

Howell ha due anni e 2,085 milioni di dollari rimanenti sul nuovo contratto che ha firmato con Washington nel 2022 come scelta al quinto round della Carolina del Nord. I Seahawks non possiedono una scelta al secondo turno quest'anno, limitando le loro opzioni per un draft di quarterback. Dopo lo scambio per Howell, avevano una scelta al primo giro (n. 16 in assoluto), una terza, due quarte, due seste e una settima.

Howell ha giocato da titolare tutte e 17 le partite della scorsa stagione, effettuando 612 passaggi, il record della NFL. Ha concluso con il 12esimo maggior numero di yard nella NFL con 3.946. Ha lanciato 21 touchdown e 21 intercettazioni ed è stato licenziato per 65 volte, record della NFL.

Howell ha fatto una svolta a metà stagione e, dopo 10 partite, ha guidato la NFL nei passaggi di yard (2.783) ed è stato quinto nei touchdown (17). Ma nelle ultime sette partite, Howell ha effettuato solo quattro passaggi di touchdown ed è stato intercettato 12 volte mentre i Generals ne hanno persi otto di fila.

Howell ha iniziato una partita nel 2022, portando Washington alla vittoria di fine stagione per 26–6 sui Dallas Cowboys. Poco dopo la fine della stagione, l'allora allenatore di Washington Ron Rivera nominò Howell il titolare che entrava nella offseason. Ha mantenuto il lavoro sul veterano Jacoby Brissett.

John Keim di ESPN ha contribuito a questo rapporto.