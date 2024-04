The Rock non pensa di disputare altri match dopo WrestleMania 40

The Rock ha combattuto il suo primo incontro in quasi otto anni nell'evento principale della prima notte Wrestlemania40 Al Lincoln Financial Field di Filadelfia e sai una cosa? Sembrava molto bravo in quella partita. Non sembra soffrire di infortuni – problema già riscontrato nelle partite precedenti – e sembra essere in ottima forma.

Ovviamente il futuro di The Bloodline, Roman Reigns e persino della WWE è in aria fino all'arrivo del risultato di Night 2, ma le persone non vedono l'ora di vedere il futuro di Rocky sul ring. Gli è stato chiesto di questo nella conferenza stampa post-spettacolo e ha fatto il timido al riguardo.

Quando il nostro vecchio amico Marc Raimondi di ESPN ha chiesto se ci fossero altri big match in arrivo, Rock ha detto:

“Potrebbe esserci. Non posso spiegare molto a riguardo, ma potrebbe esserci. Amo quello che faccio e amo il nostro lavoro. Sono nato nel nostro settore, come voi ragazzi sapete, quindi. Vedremo.”

Sembrerebbe ovvio che con il suo bell'aspetto e la quantità di denaro che si potrebbe guadagnare tornando al piano originale di avere un incontro con Reigns, Rock avrebbe davvero grandi partite in futuro. In seguito ha detto che voleva che questo personaggio di “Final Boss” continuasse.

Dovremo solo aspettare e vedere.

E ehi, forse la sorpresa di domani sera ci darà un grande indizio su quando ciò potrebbe accadere.