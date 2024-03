Come i truffatori entrano nei conti della previdenza sociale e rubano i benefici

Anche le persone che vivono in strutture mediche o strutture di residenza assistita sono spesso vulnerabili a questi crimini, ha affermato Pam Dixon, direttore esecutivo del Global Privacy Forum, un gruppo di ricerca focalizzato sulla gestione e protezione dei dati. Ha aggiunto: “È una delle peggiori forme di furto di identità”.

Pochi mesi prima del reindirizzamento dei benefici MARGE, l'Ufficio dell'ispettore generale ha emesso un report Che ha affermato che il portale dell'amministrazione, chiamato My Social Security, non ha rispettato pienamente i requisiti federali per la verifica dell'identità: ha affermato di non essere andato abbastanza lontano per verificare e convalidare le identità dei nuovi dichiaranti, in tutti i casi. Una volta creato l'account tramite uno dei… Due portali di verifica dell'identitànecessario per accedere al mio conto di previdenza sociale, e l'agenzia non richiede agli utenti di verificare nuovamente la propria identità con prove sufficientemente forti (come ad esempio fornire una patente di guida con un selfie).

Questa non è stata la prima volta che investigatori indipendenti hanno riscontrato carenze risale a Presentazione del portale My Social Security nel 2012. L'Ufficio dell'ispettore generale ha raccomandato di rafforzare il processo di verifica dell'identità digitale nel 2016 e, sebbene l'agenzia abbia apportato numerosi miglioramenti, i funzionari dell'OIG hanno affermato che non era ancora pienamente conforme quando ha rilasciato il portale My Social Security. Ultimo audit nel 2023.

La Social Security Administration ha affermato di aver implementato molte delle raccomandazioni dell'ufficio dal lancio del portale, inclusa l'aggiunta di un team di analisi delle frodi per condurre indagini. L'agenzia ha inoltre aggiornato il processo di verifica dell'identità per rispondere alle minacce emergenti e prevede ulteriori aggiornamenti, ha aggiunto.

“Il nostro ufficio conduce analisi continue delle transazioni online e cerca comportamenti anomali e, se notiamo nuove caratteristiche, le segnaliamo e implementiamo controlli aggiuntivi per fermare qualsiasi comportamento potenzialmente fraudolento”, ha affermato Joe Lopez, vice commissario aggiunto per l'analisi. Audit e vigilanza in materia di previdenza sociale.