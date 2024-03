Caitlin Clark supera il record di tre punti di Steph Curry e fa altra storia

CNN

—



Un altro giorno, un altro record è stato battuto da Caitlin Clark dell'Iowa.

Nella vittoria per 95-62 del Big Ten Tournament degli Hawkeyes sui Penn State Lady Lions di venerdì, Clark ha battuto il record della stella dell'NBA Steph Curry per il maggior numero di tre punti realizzati in una stagione della divisione I della NCAA.

Curry, che condivide il record con Darius McGee dei Liberty Flames, ha stabilito il record nella stagione 2007-2008 quando ha realizzato 162 triple dal profondo mentre giocava per i Davidson Wildcats.

Tuttavia, Clark ha ora superato l'uomo che molti considerano il più grande tiratore da tre punti nella storia del basket.

Venerdì è stato un inizio insolito per Clark da oltre l'arco, poiché ha mancato i suoi primi 11 tiri dalla profondità, ma il 22enne è riuscito a riempire il foglio delle statistiche nella schiacciante vittoria dell'Iowa sulla Penn State.

“È divertente, Kaitlyn ha una serata negativa, quante persone dicono che hai una serata negativa quando hai 24 punti, 10 rimbalzi, 7 assist, ma è stata una serata negativa per Kaitlyn”, ha detto ai giornalisti l'allenatore dell'Iowa Lisa Bluder. .

Clarke alla fine trovò il suo ritmo e riuscì a mettere a segno un tre cruciale per scrivere il suo nome su un'altra pagina dei libri di storia.

“Stavo trollando ed ero confuso quando ce l'ho fatta. Devi divertirti un po',” ha detto Clark della sua serie di tre partite post-stagionali. “Pensavo che la nostra squadra si fosse divertita molto stasera. Sono orgoglioso delle nostre ragazze. Sydney ha giocato in modo straordinario, con cap e gate. Se lo scatto meglio, spero che saremo a centinaia. Questa è la parte emozionante.”

Clark continua a battere i record e recentemente è diventato il capocannoniere di tutti i tempi della divisione I della NCAA sia nel basket maschile che in quello femminile.

Nella vittoria del 3 marzo contro gli Ohio State Buckeyes, Clark superò il record di 3.667 punti del membro della Hall of Famer “Pistol” Pete Maravich.

“Non mi colpirà per un po', ma me lo godrò con la mia famiglia e i miei compagni di squadra e sarò molto grato di essere in questo posto”, ha detto Clarke dopo aver fatto la storia.

L'Iowa rivolgerà ora la sua attenzione alla semifinale del Big Ten Tournament di sabato contro i Michigan Wolverines.