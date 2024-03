Stormy Daniels attacca Trump alla première del documentario al SXSW

pavone

Stormy Daniels ha saltato il tappeto rosso venerdì ma è salito sul palco brevemente dopo la proiezione del documentario ventoso, che è stato presentato in anteprima al SXSW nella serata di apertura del festival. Era emozionata, spesso si asciugava le lacrime, mentre abbracciava la regista Sarah Gibson e parlava di quanto fosse importante il film per lei. Ma sembrava anche una sfida al suo marchio, concludendo con una frase di addio: “E fanculo Trump”.

“Grazie Sarah per aver fatto questo con me e per aver raccontato questa storia straordinaria”, ha detto. “Come regista, le tue trasformazioni sono state sorprendenti. E non hai usato molte inquadrature che mi facevano sembrare grasso. Quindi grazie.”

Judd Apatow è il produttore esecutivo del film, che sarà presentato in anteprima su Peacock alla fine di questo mese.

“Ho incontrato Judd, penso che fosse nel 2004. Non molte persone conoscono questa storia, ma sono rimasto in fila e ho fatto il provino per una piccola parte in un film intitolato vergine di 40 anniHa ottenuto il ruolo ma c'è stato un lutto in famiglia e non ha potuto farlo. “Mi aspettavo che mi sostituissero. Invece, Judd Apatow ha riorganizzato l'intero programma delle riprese e ha inviato dei fiori” al funerale.

Apatow, che ha parlato brevemente prima dello spettacolo, ha detto che è importante rendersi conto che ci sono “persone vere” dietro questo tipo di clic.

Il documentario segue un'ex star del cinema per adulti la cui vita viene sconvolta dopo il suo coinvolgimento con Donald Trump. Ha detto – come ha fatto Michael Cohen, ex faccendiere di Trump – che lui le ha pagato 130.000 dollari per tacere su una relazione. Da quando la spinta è arrivata nel periodo precedente alle elezioni presidenziali del 2016, alcuni l’hanno definita frode elettorale. Il procuratore distrettuale di Manhattan si sta attualmente preparando per il processo nel caso del denaro segreto contro Trump.

Quando l’esistenza di questi pagamenti è stata rivelata, Trump ha definito Daniels un bugiardo. Lo ha citato in giudizio per diffamazione e ha perso, finendo con l'accusa di $ 300.000 per coprire le sue spese legali. L'avvocato che inizialmente ha preso e difeso il suo caso, Michael Avenatti, è stato giudicato colpevole di frode e nel 2022 è stato condannato a quattro anni di prigione per frode telematica e furto d'identità dopo aver rubato i proventi del contratto di libri a Daniels falsificando la sua firma su una lettera indirizzata a lei. agente.

ventoso Questa è la sua storia con nuovi dettagli. Il film è prodotto da Erin Lee Carr, con la produttrice esecutiva Sarah Bernstein.