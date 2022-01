Nikki Haley afferma che il presidente Biden e Kamala Harris dovrebbero dimettersi per “il bene del nostro paese”

Ex ambasciatore degli Stati Uniti Nikki Haley ha suggerito che Presidente Biden e Il vicepresidente Kamala Harris dovrebbero dimettersi dalle loro posizioni sulla gestione della politica estera.

Continuando a parlare “Lo spettacolo di Guy Benson”, Haley ha condannato Biden Commenti dalla conferenza stampa della scorsa settimana, in cui ha insinuato che potrebbe non esserci alcuna azione in caso di “piccola incursione” della Russia al confine ucraino.

“È assolutamente da brividi ascoltare la conferenza stampa di Biden perché letteralmente non mostri mai le tue carte soprattutto quando non ne hai. Ed è letteralmente quello che ha fatto”, ha detto Haley al conduttore radiofonico e collaboratore di Fox News Guy Benson.

Dopo aver approfondito la politica estera in merito RussiaHaley ha insistito sul fatto che “se Biden amasse il nostro paese”, lui e Harris si sarebbero dimessi.

“Sinceramente, per il bene del nostro Paese, se Biden amasse il nostro Paese, si dimetterebbe e porterebbe con sé Kamala. Perché la situazione della politica estera è oltremodo pericolosa a questo punto. E, sai, quando non hai un forte America, non hai un mondo sicuro. Ed è quello che si sta preparando ad accadere. La mia unica speranza e preghiera è che si mettano insieme e si rendano conto che non si tratta dell’America. Non si tratta della NATO. Si tratta di tutti noi. Si tratta di sicurezza. Si tratta di forza. Si tratta di vincere la libertà “, ha detto Haley.

Benson ha chiesto ad Haley di chiarire i suoi commenti in cui Haley ha sottolineato i fallimenti di Biden in politica estera.

“Guarda la situazione. Siamo in una situazione pericolosa. Ha distrutto l’Afghanistan. Ci ha messo in una situazione con la Russia. Non ha un piano per Taiwan e tu mandi i nostri atleti a Pechino per le Olimpiadi, e tu ‘ . non ho detto nulla su come li proteggerai quando saranno laggiù. Sono stati letteralmente minacciati e gli è stato detto che se avrebbero detto qualcosa contro il governo sarebbero stati puniti. Dov’è la protezione per gli americani? Letteralmente, lui ha fallito a tutti i livelli “, ha detto Haley.

Ha anche elencato i fallimenti domestici come un altro motivo per cui Biden si è dimesso.

“E poi guardi a livello nazionale. Guardi al fatto che la criminalità sta colpendo le nostre strade. Guardi al fatto che abbiamo un’intera generazione COVID che saremo fortunati se si diplomeranno al liceo a questo punto se teniamo chiuse queste scuole e continuiamo ad assumere questi sindacati di insegnanti, hai un confine dove permetti a 200.000 immigrati illegali di attraversare solo il mese scorso “, ha aggiunto.

Haley ha concluso i suoi pensieri dicendo che l’amministrazione Biden è stata “una catastrofe a tutti i livelli”.