Secondo i rapporti, Spotify afferma di eliminare la musica di Neil Young

Un giorno dopo il musicista Rivelato in un post ora cancellato sul suo sito ufficiale La compagnia dice che non gli piace più la sua musica sul palco per i commenti fatti dal conduttore di podcast diviso Joe Rogan sul vaccino Covit-19, che rispetta la richiesta di Young.

“Vogliamo che tutti i contenuti musicali e audio del mondo siano disponibili per gli utenti di Spotify, avendo così una maggiore responsabilità di bilanciare sia la sicurezza per gli ascoltatori che la libertà per i creatori”, ha affermato uno di Spotify. Lo ha detto un portavoce del Washington Post in una nota . “Abbiamo politiche sui contenuti complete e abbiamo rimosso 20.000 episodi di podcast relativi a Covit-19 dall’inizio dell’epidemia. Ci scusiamo per la decisione di Neil di rimuovere la sua musica da Spotify, ma speriamo di accoglierlo presto”.