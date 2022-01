Egan, E – Minnesota Vikings ha nominato Cleveland Browns vicepresidente delle operazioni calcistiche Quasi Adofo-Mensa come loro nuovo direttore generale, ha detto una fonte ad Adam Schaffter di ESPN.

Schaffter riferisce che Adobe-Mensa riceverà un contratto quadriennale per sostituire Rick Spielman, licenziato alla fine della stagione 2021 dopo 16 anni come direttore generale del record di 132-123-2 Vikings.

Adofo-Mensah è la decima persona nella storia del titolo del franchise). Sta arrivando in Minnesota dopo aver trascorso le stagioni 2020-21 a Cleveland lavorando sotto il direttore generale Andrew Perry.

Perry ha trascorso sette stagioni a San Francisco nel 2020 come allenatore – poi direttore – di Adofo-Mensa per la ricerca e lo sviluppo del calcio. Il 40enne ha conseguito una laurea e un master in economia rispettivamente a Princeton e Stanford e ha avuto diverse iniziative a Wall Street come gestore di portafoglio e trader di materie prime prima di entrare nella NFL.

Dopo aver rimosso il Minnesota Mike Zimmer otto stagioni dopo, la prima attività di Adobe-Mensa è stata quella di avviare la ricerca dei Vikings di un nuovo allenatore. Allo stesso tempo, i Vikings hanno condotto interviste per il loro prossimo direttore generale, iniziando con otto candidati e prima di restringere la ricerca a due finalisti – Adofo-Mensa e Ryan Poles, CEO dello staff dei giocatori – la squadra ha parlato con otto candidati. La sua apertura nell’Head Coach, un gruppo candidato di cinque coordinatori difensivi e tre coordinatori offensivi.

Il coordinatore difensivo dei 49ers DeMeco Ryans è stato l’allenatore del controllo qualità e dei linebacker dei 49ers per le ultime tre stagioni trascorse con la franchigia Adofo-Mensah dal 2017 al 2019.

Fonti hanno detto ad Adam Schifter di ESPN che la seconda intervista di Adofo-Mensa si è svolta in Minnesota martedì, lo stesso giorno in cui i Chicago Pierce hanno finalizzato il contratto per assumere i polacchi come prossimo direttore generale. Come l’altro finalista per l’apertura del direttore generale dei Vikings, i polacchi sono previsti per un’intervista faccia a faccia al TCO Performance Center mercoledì.

A Cleveland, Adofo-Mensa ha assistito Perry nelle operazioni quotidiane del front office, supervisionando un team di esperti di talenti e analisti. Ha una struttura in Minnesota che attualmente non ha un vicedirettore generale, ma ha dirigenti del personale di alto rango, che gestiscono la fascia retributiva del consiglio, e sono co-direttori di Ryan Monens e Jamal Stephenson. Tutti e tre facevano parte di un team che ha intervistato i candidati al direttore generale del gruppo.

Adofo-Mensa è stato intervistato per la cerimonia di apertura del direttore generale della Carolina del 2021. Oltre al Minnesota, ha anche intervistato Pierce per il posto vacante di GM.

Una risoluzione approvata dai proprietari della NFL nel 2020 afferma che un gruppo che perde un dirigente o allenatore di minoranza alla posizione di direttore generale o capo allenatore con un altro diritto NFL riceverà un terzo round di selezione del compenso per due anni consecutivi.

La regola è che i candidati GM o capo allenatore di minoranza devono essere stati nei rispettivi club per almeno due stagioni complete. Il contratto biennale 2020-21 di Adofo-Mensa con Cleveland soddisfa questo requisito.