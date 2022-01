Il NY Mask Order torna in vigore dopo che il giudice ha concesso il divieto

Martedì pomeriggio, il giudice della Corte d’Appello dello Stato Robert J. Miller si è schierato con il governo e ha concesso il divieto, consentendo di riattivare temporaneamente la regola della maschera. Il giudice Miller ha fissato un’altra udienza venerdì mattina.

Il verdetto di lunedì ha suscitato incertezza in tutto lo stato in un momento in cui New York sta lottando con la fine dei casi di corona virus e un aumento degli ospedali. Genitori e insegnanti martedì chiedono a gran voce se i bambini debbano indossare le mascherine nelle scuole, e questo ha rinnovato i punti critici politici nell’indossare le mascherine.

I funzionari statali si sono precipitati lunedì sera per informare centinaia di distretti scolastici che devono seguire la regola della maschera in caso di problemi legali, nonostante i funzionari abbiano affermato che la sentenza ha influenzato solo la regola statale della maschera e non ha violato alcuna regola locale o federale sull’indossare la maschera. Sono stati lavati.

Ma alcune scuole, in particolare a Long Island, hanno affermato che gli ordini delle maschere erano particolarmente divisivi, con la decisione del giudice Radmaker di consentire loro di cambiare le loro politiche. Martedì il personale e gli studenti hanno detto ai genitori attraverso le maschere e i post notturni e mattutini sui loro siti Web e sulle pagine dei social media che le maschere sarebbero state facoltative.

I funzionari del municipio hanno affermato che la decisione non ha avuto un impatto immediato sulle scuole di New York City perché il Dipartimento dell’Istruzione della città aveva le proprie politiche di mascheramento prima del mandato statale.