Protesta nei campus americani: “L’arresto studentesco sarà il mio ultimo ricordo universitario”

fonte dell’immagine, Belle foto didascalia dell’immagine, I manifestanti si sono riuniti presso l’Università della California, a Los Angeles

A partire da gennaio 2020, sono all’ultimo anno delle scuole superiori. La laurea è iniziata. Ma fu un’epidemia mortale.

A metà marzo il Covid aveva sconvolto la vita quotidiana e molti studenti erano stati costretti a trascorrere gli ultimi mesi di scuola a casa. I balli sono stati cancellati.

Quattro anni dopo, quegli stessi studenti stanno per diplomarsi al college. Ancora una volta, devono affrontare la stessa acidità che normalmente sarebbe un evento festivo.

Proteste filo-palestinesi sono scoppiate in 130 campus universitari negli Stati Uniti, con gli organizzatori che chiedono che le loro università rompano i legami con le istituzioni legate a Israele.

Hanno allestito estesi accampamenti nel mezzo dei terreni universitari e hanno sfidato i molteplici avvertimenti di disperdersi, provocando raid della polizia e oltre 2.000 arresti.

Tre studenti dell’ultimo anno spiegano come stanno affrontando questa tumultuosa fine della loro carriera accademica – per la seconda volta.

“Gli studenti trascinati via dalla polizia sono i miei ultimi ricordi”

Madison Morris, 22 anni, Università del Texas

Ho avuto il mio ultimo esame finale il giorno in cui è arrivato l’esercito. Quando sono arrivato al campus, erano già lì e stavano chiudendo gli studenti.

La tensione era altissima. Non sono mai stato così vicino alla polizia prima d’ora. Faceva paura.

Il mio ultimo giorno di lezione è stato il giorno in cui ho visto i manifestanti – i miei compagni studenti – riunirsi pacificamente sul prato principale, essere trascinati via dalla polizia e arrestati.

fonte dell’immagine, Madison Morris

È qualcosa che rimarrà nella mia memoria per sempre. Saranno i ricordi degli ultimi momenti del college.

È difficile persino essere felici in questo momento con tutte le cose negative che accadono. Mi sento come se non potessi davvero festeggiare i miei successi perché sono così sopraffatto.

La laurea è la prossima settimana. L’ho aspettato con ansia negli ultimi quattro anni perché non ne ho mai avuto uno vero al liceo. A causa del covid abbiamo dovuto indossare le mascherine e c’era il distanziamento sociale. Non è lo stesso.

Non vedevo l’ora che arrivasse la tradizionale laurea quest’anno. Sto cercando di sfruttare al meglio il mio ultimo anno e di assorbire tutto, ma è difficile quando accadono cose del genere. Come Covid, onestamente, sembra tutto super distopico.

“Non mi sarà permesso di presentarmi alla cerimonia di laurea”

Craig Birkhead-Morton, 21 anni, Università di Yale

Ero uno dei 48 studenti arrestati il ​​22 aprile. Ci siamo svegliati al campo alle 6:30 quando i nostri agenti di sicurezza ci hanno avvertito che eravamo circondati dalla polizia. Hanno detto che erano pronti ad alzarsi e ad arrestarci. Sono andato a lezione quel giorno. È un momento molto difficile: un nuovo livello di stress.

Ho due documenti finali. Ho un progetto arabo. Sono ancora sconvolto da quello che sta succedendo.

Dobbiamo ancora sapere come l’università intende rispondere. E per molti versi è ancora più spaventoso delle nostre effettive spese legali.

fonte dell’immagine, Craig Birkhead-Morton

Potrebbe non essere consentito presentarsi alla laurea. Potremmo non ricevere i nostri diplomi o le trascrizioni finali. Per me la trascrizione è importante. Mi serve per iscrivermi al mio programma di master accettato alla Columbia.

Personalmente, ritengo che tutta la conoscenza che sto acquisendo a Yale dovrebbe essere destinata a una buona causa. Ecco perché ho sentito il bisogno di litigare a riguardo. La situazione in Palestina è inaccettabile.

Ricordo la prima settimana di marzo del mio ultimo anno di liceo. Siamo stati mandati a casa e le cose sono state fatte a distanza.

Non sapevamo che sarebbe stata la fine, ma così è stato. Niente ballo di fine anno, niente laurea. La pandemia ha rappresentato un grave sconvolgimento, ma lo sono state anche le proteste di Black Lives Matter. È stata una parte importante della fine della mia esperienza al liceo e mi ha portato a organizzarmi e dove sono oggi.

Gli agitatori stanno rovinando la vita studentesca.

Melissa Manesh, 21 anni, Università della California del Sud

Dovrebbe essere un momento felice e saremo studenti negli ultimi giorni di college. Ora è stato preso dai manifestanti. C’è tanta confusione in corso. È frustrante.

Gli agitatori stanno rovinando la vita studentesca. Le biblioteche non sono aperte quando la maggior parte delle persone cerca di studiare per gli esami finali.

Per quanto riguarda gli studenti ebrei, so che molti di noi hanno paura. Ti urleranno contro. Ti chiameranno sostenitore del genocidio. Non vogliamo vedere questi manifestanti e i loro simboli in modo così offensivo. Aumenta lo stress dello studio. È difficile non pensarci quando tutto accade proprio davanti a te. È molto fonte di distrazione.

Se mi avessi detto che la laurea sarebbe stata annullata non ti avrei creduto. Quando ne siamo venuti a conoscenza siamo rimasti tutti molto sorpresi. Doveva essere uno dei momenti più importanti della nostra carriera accademica – qualcosa che tutti aspettavamo con ansia – e ora non c’è più.