Trump partecipa al processo ad alto rischio sul caso del “silenzio” di New York

L’ex presidente Donald Trump parteciperà lunedì a un’udienza presso l’Alta Corte a Manhattan, meno di tre settimane prima dell’inizio previsto. Investigazione criminale – Questa sarebbe la prima volta nella storia americana.

Il processo sul caso, originariamente previsto per lunedì, era incentrato su ciò che il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Brock aveva definito documenti aziendali falsificati legati a rimborsi di “soldi del silenzio” a una star del cinema per adulti. C'era un piano Deragliato all'inizio di marzo Nuove informazioni relative al caso sono state trasmesse ad entrambe le parti dalla magistratura. Trump lo ha fatto Innocente alle accuse.

Quando Trump è entrato in aula lunedì mattina, ha definito il processo una “caccia alle streghe” e una “bufala”.

L'ex presidente Donald Trump e l'avvocato di Trump Susan Nechels in un'aula di tribunale lunedì 25 marzo 2024 a New York. Bloomberg tramite Getty Images



La parte di Bragg ha chiesto un lungo rinvio del processo fino a tre mesi – o il suo licenziamento totale, sostenendo che l'ufficio di Bragg stava deliberatamente facendo sforzi insufficienti per ottenere i documenti. I pubblici ministeri hanno affermato di aver richiesto i documenti l'anno scorso e che il Dipartimento di Giustizia inizialmente aveva rifiutato, per poi fare marcia indietro in risposta a un mandato di comparizione della difesa.

Il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare la questione.

Le oltre 100.000 pagine di documenti consegnate all'inizio di marzo riguardano, tra l'altro, documenti bancari ed e-mail relativi a un'indagine giudiziaria. Michael Cohen, ex “fixer” e avvocato di Trump, secondo i documenti del tribunale. Entrò Cohen Motivo di evasione fiscale È un testimone chiave contro Trump in un caso federale nel 2018 e ora a New York.

All'udienza di lunedì, il giudice Juan Merchan ha affermato che ai pubblici ministeri verrà chiesto di discutere “domande di fatto significative” relative agli sforzi dei pubblici ministeri per ottenere documenti rilevanti da fornire agli avvocati di Trump, una procedura nota come scoperta preliminare.

In tale ordinanza, Merchan ha fissato la data del processo al 15 aprile, ma “il tribunale può fissare una nuova data del processo, se necessario, quando si pronuncia sulla mozione dell'imputato di continuare il processo”.

