La traiettoria degli allenatori di basket universitari cambia nel 2024: Dusty May sceglie il Michigan, costringendo Louisville a cambiare

1

Al di fuori: Jared Grasso | In : Phil Martelli Jr.

Martelli ha vinto il lavoro a tempo pieno verso l'inizio della stagione. La grande vittoria di Bryant è arrivata a novembre alla FAU. I Bulldogs 19-12 sono arrivati ​​terzi nell'America orientale.

2

Al di fuori: John Smith

Smith ha solo 30 vittorie in cinque stagioni. Questo è un lavoro di livello inferiore del Big West.

3

Al di fuori : Reggie Witherspoon

I Golden Griffins si separarono da Witherspoon dopo otto stagioni. Il programma non viene ballato dal 1996 e prima ancora dal 1957.

4

Al di fuori: Antonio Boone

I Bears finirono 9–23 nella quarta e ultima stagione di Boone e non si qualificarono per il torneo ASUN. Questo programma è presente nel DI dal 2006 e deve ancora qualificarsi per il torneo NCAA. Questa posizione dovrebbe essere ricoperta entro la fine del fine settimana.

5

Al di fuori: Barclay Radibo | In : Sah namli

I Buccaneers sono rimasti con Nemley, che è stato promosso a tempo pieno dopo una stagione 10-19 e in seguito al ritiro di Radebaugh, che ha trascorso le ultime 18 stagioni alla guida del programma. I Buckeyes non ballano dal 1997.

6

Al di fuori: Cliff Ellis | In : Justin Gray

Quando Bob Huggins si dimise, Ellis diventò l'allenatore attivo più vincente del gioco… e poi scelse di ritirarsi a dicembre. Questa frase del comunicato stampa di Coastal Carolina mette in prospettiva i suoi 49 anni di carriera: “Con 831 vittorie NCAA, Ellis si colloca al nono posto nella storia del basket maschile di Division I in termini di vittorie, dietro solo a Mike Krzyzewski, Jim Boeheim, Bob Huggins, Jim Calhoun, Roy Williams , Bob Knight, Dean Smith e Adolph Rupp. Per quanto riguarda Gray, arriva dalla Carolina del Sud, dove è andato 51-47 in tre stagioni tra le prime due in un duro incarico nel SoCon.

7

Al di fuori : Brian Earl

Il lavoro in Big Red è diventato aperto dopo che Earl ha accettato il lavoro di William & Mary dopo otto stagioni a Ithaca, New York. C'è una mossa ovvia qui: promuovere il laureato/assistente allenatore John Jacques dall'interno.

8

Al di fuori: Mike Davis

I Giants sono andati 1-31, la peggiore percentuale di vittorie in DI. L'unica vittoria? IUPUI, che ha licenziato anche il suo allenatore. Davis durò sei stagioni, ma non vinse più di 14 partite.

9

Al di fuori: Darian DeVries

L'industria si aspettava assolutamente che DeVries passasse a un lavoro più grande dopo che Drake aveva raggiunto il suo terzo torneo NCAA. Storicamente questo non è un buon programma. Ha bisogno di essere noleggiato per evitare di sprofondare nella Valle del Missouri.

10

Al di fuori: Keith Dambrot

Dambrot ha annunciato che si sarebbe ritirato al termine della corsa del torneo NCAA della squadra. Dambrot guidò i Dukes al loro primo titolo Atlantic 10 dal 1977 grazie a quattro vittorie in quattro giorni, culminate con una vittoria per 57-51 sul VCU nella partita per il titolo A-10. Dambrot è forse meglio conosciuto per aver allenato la stella dell'NBA LeBron James quando era a St. Vincent-St. Liceo Marie dal 1998 al 2001.

11

Al di fuori: jae giovane | In : Chris Casey

Young si è dimesso dal suo incarico in ottobre in circostanze misteriose che non sono mai state spiegate dall'università. Chris Casey è diventato allenatore ad interim e ha fatto bene sotto pressione. È stato ufficialmente promosso all'inizio di questa settimana. Gli Stags hanno 20-11 anni e sono in lizza per guadagnare un'offerta MAAC automatica.

12

Al di fuori: Justin Hutson

Questo è stato aperto pubblicamente/ufficialmente poco dopo che i Bulldogs hanno perso contro lo Utah State nei quarti di finale del MW giovedì. Il contratto di Hutson è scaduto e lui se ne va dopo sei stagioni. È un compito arduo rispetto al resto del campionato in questo momento.

13

Al di fuori : Robert McCollum

I Rattlers hanno deciso di non rinnovare il contratto di McCullum dopo che era andato 67-133 in sette stagioni nella SWAC. La scuola ha partecipato per l'ultima volta alle NCAA nel 2007.

14

Al di fuori : Dusty Mai

Come previsto, May è andata avanti. Un candidato serio per il lavoro è Kyle Church, che era il principale assistente di Maye alla FAU e avrebbe perfettamente senso promuoverlo all'interno dell'azienda per evitare una completa eliminazione del roster. Ma mi aspetto che Brian White visiterà il centrocampo e intervisterà alcuni allenatori prima di prendere una decisione. Dubito che sia stato fatto qualcosa prima di martedì.

15

Al di fuori : Tim Kraft

I Bulldogs sono al lavoro dopo che Tim Craft è stato attirato via dalla Carolina occidentale.

16

Al di fuori :Buck Joyner | In: Eva Tommaso

Dopo 15 anni, il cambiamento è in arrivo per Hampton, che ha vinto tre NCAA sotto Joyner, l'ultima volta nel 2016. I Pirates hanno vinto nove partite in questa stagione, la seconda nella CAA dopo essersi trasferiti dal Grande Sud. Thomas riceve il consenso e viene da Georgetown, dove è stato assistente di lunga data di Ed Cooley.

17

Al di fuori: Ron Cottrel

Un importante cambio della guardia alla Southland Conference. Houston Christian (ex Houston Baptist) è stato guidato da Cottrell dal 1990, quando il programma è stato ripreso come scuola NAIA. È andato al DI nel 2008. Cottrell ha trascorso 33 stagioni con il programma, vincendo 524 partite.

18

Al di fuori: Matt Crenshaw

Crenshaw ha ottenuto solo 14 vittorie in tre stagioni, ma questo è un lavoro seminterrato in una Horizon League che è ancora lontana dall'essere lontanamente praticabile in questa conferenza.

19

Al di fuori : Dan Munson

Qual è la storia di questo? Munson ha allenato The Beach dal 2007, ma ha detto a CBS Sports che la rottura è stata reciproca e che è stato lui a dare inizio alla rottura. “Ho convocato una riunione oggi. Non sono pronto ad andare in pensione se riesco a trovare la persona giusta, ma dopo 17 anni, il programma ha bisogno di una nuova voce e io ho bisogno di una nuova sfida.” Munson poi è uscito e ha ricevuto un'offerta automobilistica dal Big West e cercherà di evitare di allenare la sua ultima partita giovedì contro l'Arizona, testa di serie n. 2, nella Western Conference.

20

Al di fuori: Tavaras Hardy

Dopo sei stagioni e un record di 66 vittorie su 110, Hardy si è dimesso venerdì. I Greyhounds hanno toccato il fondo questa stagione sotto la guida di Hardy, finendo 7-25.

21

Al di fuori : GregGary | In :Ryan Ryder

Gary, ex assistente della Purdue, ha allenato i Bears per cinque stagioni ma si è aggirato intorno ai .500 ogni anno nel SoCon, dove deve ancora raggiungere le 20 vittorie da quando ha lasciato l'ASUN nel 2014. Reeder è stato assunto dall'UT Martin.

22

Al di fuori : Dan Ford

Ciò non era sorprendente. Ford durò sei stagioni ma non riuscì mai a lasciare la Missouri Valley per entrare nelle NCAA. L'ultima volta che la scuola ha offerto la Big Dance è stata nel 1999. Il nome da tenere d'occhio qui è Ben McCollum, l'allenatore del D-II Northwest Missouri State che ha vinto quattro campionati nazionali lì e ha avuto diverse precedenti opportunità di allenatore al DI negli ultimi tre anni.

23

Al di fuori: Geoff Johns | In :Mike Jones

Jones si è ritirato alla fine di febbraio, anche se non allenava da dicembre a causa di molteplici problemi di salute. L'ODU perse poco tempo e assunse il presunto sostituto. Mike Jones, un assistente del Maryland, ha un legame di lunga data con l'area di Washington dopo 19 anni di allenatore alla DeMatha High School. È anche un alunno dell'ODU. Scelta facile.

24

Al di fuori: Leonardo Perry

Questo era previsto da mesi. Perry ha sostituito Damon Stoudamire e ha vinto 29 partite in tre stagioni. Questo è considerato il lavoro peggiore del WCC. I Tigers sperano di ottenere un giovane assistente aggressivo dai vertici.

25

Al di fuori: Lorenzo Romar

Un'altra posizione aperta alla West Coast Conference. Romar ha allenato nell'oscurità per sei anni ed è andato 117-156. Poche università hanno uno standard di vita migliore di questo, quindi anche se il torneo NCAA non si tiene da 22 anni, questo lavoro attirerà alcuni talenti. L'allenatore dell'Eastern Washington David Riley sta riflettendo pesantemente sul lavoro. A volte ciò può fungere da cortina di fumo per un altro candidato.

26

Al di fuori :Scott Pera

Reiss ha licenziato Bera dopo sette stagioni a Houston, il culmine è stato il 2022-23, quando gli Owls sono andati 19-16. I primi nomi per il lavoro includono l'allenatore di Longwood Griff Aldrich, l'ex allenatore della Georgia Tech Josh Pastner, l'assistente della Florida Karlin Hartman e l'assistente di Xavier Adam Cohen.

27

Al di fuori : Travis Ford

La SLU ha licenziato Ford pochi istanti dopo la fine della stagione della squadra nel torneo A-10. È stato lì per otto stagioni e ha partecipato a un torneo NCAA. Molti nel settore ritengono che questo programma abbia sottoperformato rispetto al suo potenziale per decenni. I nomi coinvolti qui includono Josh Schertz, Blake Ahearn e Chris Mack.

28

Al di fuori : Carmelo Masciarello

I Saints licenziarono Maciariello, dopo una stagione 4-28 che portò il programma a finire al 357° posto su 362 squadre in KenPom. Ma: era sopra .500 nelle sue prime quattro stagioni. Impresa difficile, soprattutto considerando che avrebbe potuto portare i Saints alle NCAA nel 2020 se ci fosse stato un torneo. Dal 1997-87 l'allenatore del Siena ha disputato 3,9 stagioni di media in quella scuola.

29

Al di fuori: Brian Mullins

Il mese scorso è aumentata l'hype sul fatto che Mullens potesse allenare il suo lavoro a marzo. Dopo essere caduto contro l'UIC nel primo round del Torneo della Valle del Missouri, ciò si è rivelato vero. La SIU è uscita dopo cinque stagioni con un record di 86-68, ma non ha mai fatto un'apparizione nel torneo NCAA. Chi lo capisce? Sono stati lanciati alcuni nomi interessanti. È una solida festa MVC.

30

Al di fuori :Ryan Ryder

Rader è stato all'UT Martin nelle ultime tre stagioni, ma secondo diversi rapporti è partito per il posto vacante di Mercer. Gli Skyhawks saranno il loro quinto allenatore in 10 stagioni.

31

Al di fuori :Luke Yaklish

Yaklich, che aveva una solida reputazione come tattico difensivo quando fu ingaggiato, è fuori dopo quattro stagioni con un record di 47-70. I Flames sono passati dalla Horizon League alla Missouri Valley nel terzo anno di Yaklich, ma sono andati 8-32 in campionato dopo il trasferimento. Il programma è stato vittima degli ultimi due anni nel ciclo di trasferimento dei gateway. La scuola deve terminare la ricerca entro la fine della settimana.

32

Al di fuori : Steve Henson

I Roadrunner sono ora sul mercato dopo un anno nell'AAC. Il programma è entrato nelle NCAA l'ultima volta nel 2011.

33

Al di fuori: Matt Fieger

Figger è uscito dall'UTRGV dopo essere andato 29-65 in tre stagioni. I Vaqueros sono 6-25 in questa stagione. È stata una mossa rapida, ma è arrivata proprio quando il programma ha deciso di lasciare il WAC per il Southland dopo 11 stagioni.

34

Al di fuori: Justin Grigio | In : Tim Kraft

Le opportunità di lavoro creano ogni anno innumerevoli effetti domino, ed è esattamente quello che è successo qui. Gray partì per la Carolina costiera, portando il cambiamento nella Carolina occidentale. Tim Kraft arriva dopo 11 stagioni sotto Gardner Webb.

35