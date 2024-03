Caleb Williams continua a tenere le sue carte nascoste

I Bears sembrano pronti a rendere il quarterback della USC Caleb Williams la prima scelta assoluta nel draft, soprattutto con il quarterback Justin Fields ceduto agli Steelers praticamente per niente. Durante l'allenamento del mercoledì Pro Day della Williams, Steve Wyche di NFL Network ha chiesto se la “piena aspettativa” del giocatore era che sarebbe stato la prima scelta assoluta di Chicago.

“Questa è una buona domanda”, ha detto Williams. “Non ti dirò tutte le mie aspettative. Ovviamente le cose possono succedere e le cose possono cambiare nel corso di questo tempo. Penso che siano circa 33 giorni o giù di lì. . . Fino al 25 aprile, quindi molto può cambiare. Lo prendi giorno per giorno. Affronta e controlla ciò che puoi controllare.

Alcuni potrebbero dire che Williams stava semplicemente cercando di non essere arrogante riguardo alla sua situazione. Alcuni potrebbero dire che non vuole far uscire il gatto dal sacco, prolungando ogni potenziale incertezza nella speranza di massimizzare il pubblico per il primo round del draft 2024.

Altri direbbero che forse la porta è aperta per Williams per fare un gioco di potere di basso profilo, mirato a convincere i Bears a prendere qualcun altro con la prima scelta, o a scambiare la scelta.

Una prova chiave è l'itinerario delle visite private di Williams e/o il suo elenco di esercizi privati.

“Stiamo ancora pensando alle visite”, ha detto Williams. “Risolveremo tutto molto presto.”

Williams potrebbe anche aver fornito un indizio involontario sullo stato attuale delle cose discutendo della presenza del ricevitore dei Bears Keenan Allen all'allenamento del Pro Day.

“È tra i Bears adesso – come ho detto, è qui per una scelta al quarto round, il che è pazzesco”, ha detto Williams.

È “qui” per una scelta al quarto giro? Sembra molto che Williams si consideri parte di “qui”, che ovviamente sarebbe Chicago.

Lo scopriremo il 25 aprile. E forse prima ancora. Soprattutto se avesse visitato solo Chicago.