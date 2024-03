Il miglior spettacolo cinematografico di Al Pacino agli Oscar ha lasciato alcuni spettatori a grattarsi la testa

CNN

—



Non c'era nessun mix di buste all'interno Domenica ci sono gli OscarMa c'è stata una certa confusione tra il pubblico quando Al Pacino ha annunciato “Oppenheimer” Ha vinto il premio per il miglior film.

La star di “Il Padrino” ha rivelato il vincitore del primo premio di stasera, dicendo: “Sono stati nominati dieci film meravigliosi, ma solo un film vincerà il premio come miglior film. Devo andare alla busta per quello, e lo farò. Eccola che arriva. E i miei occhi vedono Oppenheimer. SÌ. SÌ.”

L'annuncio rapido e casuale di Pacino è sembrato far riflettere alcuni al Dolby Theatre prima che il pubblico iniziasse ad applaudire e l'orchestra iniziasse a suonare mentre il cast e la troupe di “Oppenheimer” si dirigevano verso il palco.

Una fonte vicina alla produzione ha detto lunedì alla CNN che, come parte di una “decisione creativa predeterminata”, Pacino “non avrebbe mai dovuto annunciare i nominati” prima che fosse rivelato il vincitore.

Invece, nel tentativo di impedire che lo spettacolo continuasse alla fine della serata, sono state mostrate clip di diversi candidati al miglior film durante la trasmissione degli Oscar. (Lo spettacolo è finito presto.) A Pacino è stato dato ordine di essere abbastanza veloce sul palco, secondo questa fonte di produzione, ma il modo in cui ha pronunciato la battuta era proprio il tocco di Pacino.

“Il modo in cui lo ha annunciato alla fine è stato che Al Pacino è Pacino”, ha detto quella persona.

Qualche istante prima che Pacino, il presentatore degli Oscar, salga sul palco Jimmy Kimmel Ha scherzato sulla necessità di strappare la busta su cui era scritto il nome di Emma Stone come migliore attrice per Cose povere, in riferimento a Migliore miscelazione delle immagini 2017, quando “La La Land” fu erroneamente scelto come vincitore prima che lo fosse Annunciare Quel “Moonlight” ha vinto davvero.

Immagini universali La migliore foto: “Oppenheimer”

Immagini dell'esploratore Migliore attrice: Emma Stone per “Povere cose”

Immagini universali miglior attore: Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures Miglior regista: Christopher Nolan “Oppenheimer”

Caratteristiche di Seshia Pavao/Focus Miglior attrice non protagonista: Davin Joy Randolph, “I Resti”

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr. “Oppenheimer”

Lancio di Claire Folger/Orion Miglior sceneggiatura adattata: “Fantasia americana”

Film di Pelia Miglior sceneggiatura originale: “Anatomia di una caduta”

Per gentile concessione di A24 Miglior lungometraggio internazionale: “area di interesse”

Atsushi Nishijima/Foto per gentile concessione di Searchlight Pictures Miglior design di moda: “cose ​​povere”

Per gentile concessione di Scout Pictures Miglior scenografia: “cose ​​povere”

Immagini universali Miglior fotografia: “Oppenheimer”

Immagini universali Miglior colonna sonora originale: “Oppenheimer”

Foto di Lara Cornell/Warner Bros Miglior canzone originale: “Per cosa sei stato creato?” Interpretata da Billie Eilish nel film “Barbie”

G Bambini Miglior film d'animazione: “Il ragazzo e l'airone”

shorttatv Miglior cortometraggio d'animazione: “La guerra è finita! Ispirato alla musica di John e Yoko”

shorttatv Miglior cortometraggio dal vivo: "La meravigliosa storia di Henry Sugar"

Mstislav Chernov/AFP Miglior lungometraggio documentario: “20 giorni a Mariupol”

shorttatv Miglior cortometraggio documentario: “Ultima officina riparazioni.”

Immagini universali Miglior modifica: “Oppenheimer”

Foto di Al-Kashf/Landmark Media/Alamy Miglior trucco e acconciatura: “cose ​​povere”

Per gentile concessione di A24 Miglior suono: “area di interesse”

TOHO CO., LTD Migliori effetti visivi: “Godzilla meno uno”

Secondo Bill Kramer, amministratore delegato dell'Academy, la consegna di Pacino non è stata una ripetizione del precedente dramma dell'Oscar.

“Tutto è andato benissimo”, ha detto Kramer. Il New York Times. “Si stava semplicemente divertendo là fuori.”

La CNN ha contattato i rappresentanti di Pacino per un commento.