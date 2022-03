Aaron Rodgers e Russell Wilson cambiano il mercato dei QB: ecco cosa significano due grandi mosse per i team che stanno ancora cercando

Tom Brady E il Aaron Rodgers Sono i più grandi centrocampisti della storia del campionato. Entrambi sarebbero diventati due dei più grandi giocatori di questa era. Entrambi passeranno alla storia anche come pionieri, ma per ragioni diverse.

Due anni fa, Brady ha firmato un contratto biennale da 50 milioni di dollari pirataL’allora sei volte campione del Super Bowl dava uno stipendio annuo di $ 25 milioni. Brady, che ha guadagnato non più di $ 30 milioni per una sola stagione, ha aggiunto al suo già senza precedenti un totale di episodi aiutando a portare i Buccaneers alla vittoria del Super Bowl durante il suo primo anno a Tampa. Brady ha cementato la sua eredità come il più grande vincitore della NFL.

Un anno dopo, Rodgers ha tracciato la propria, anche se diversa eredità come il primo giocatore da $ 50 milioni nella NFL (Rodgers in seguito ha twittato che I termini riportati sono imprecisi). Mentre non sono nemmeno mezzo anno Patrick MahomesIl contratto “Huge Deal, Rodgers” non solo è stato rafforzato, ma ha anche alzato l’asticella quando si tratta del potere di guadagno dei centrocampisti di alto livello. Ora, $ 40 milioni sono il minimo indispensabile quando si tratta dello stipendio annuale di un quarterback d’élite; $ 50 milioni è il nuovo limite. Questa è una buona notizia per Cincinnati Joe Borgoche attualmente è a metà del suo contratto con la debuttante, un contratto che probabilmente verrà scartato fuori la prossima stagione.

Cosa significa l’accordo di Rodgers con Green Bay per l’attuale mercato di fascia media? Ciò significa che il file ImballatoriLa finestra del Super Bowl rimane aperta. Il Bronco Hanno anche aperto la loro finestra del torneo stipulando un accordo commerciale con Seattle che avrebbe portato Russel Wilson a Denver.

Chi sta ancora cercando?

Le squadre che stanno ancora cercando di fare promozioni nel loro quarterback includono SteelersE il SeahawksE il falchicapi, titani E il santi. Seattle, che si dice sia successo Drew Lock Nello scambio di Wilson, ora è anche in una posizione privilegiata per scegliere un quarterback al primo turno, secondo quanto riferito, guadagnando una scelta del primo turno del 2022 da Denver in un accordo con Russell.

New Orleans, Tennessee e Pittsburgh potrebbero essere più pazienti, poiché attualmente hanno dei segnaposto Tsum HillE il Ryan Taneyhill E il Massone Rodolfo. Con questo in mente, non sorprenderti se il mercato dei broker non è caldo fino a dopo il draft, quando i team hanno un’idea migliore di come sono i quarterback. Ciò potrebbe portare a una seconda ondata molto forte di free agency durante un periodo di bassa stagione che di solito non è altro.

Queste squadre avranno diverse opzioni nella free agency, a partire da James WinstonE il Teddy BridgewaterE il Mitchell Trubesky E il Marco Mariota. Possono anche continuare a commerciare con Green Bay in cambio L’amore di Jordanil cui vantaggio include la condivisione di una stanza di quarterback con il miglior giocatore della lega dominante ogni anno negli ultimi due anni.