MacBook Air riprogettato potrebbe avere M1 ma non M2

L’analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo crede “fermamente” che l’imminente riprogettazione del MacBook Air presenterà il chip M1, piuttosto che l’aggiornamento “M2” ampiamente previsto. ko ha fatto il commento a 9to5Mac dopo twittare Aspettati un design laptop “tutto nuovo” con più opzioni di colore e nessun piccolo schermo LED.

Era il MacBook Air riprogettato In precedenza era stata segnalata la presenza di un chip M2 Scritto da Mark Gorman di Bloomberg. Ovviamente Apple può decidere la propria nomenclatura per i suoi chip in base a ragioni di marketing, ma se lo schema di denominazione della M1 segue i chip della serie A di iPhone e iPad, il numero successivo indica un aggiornamento nel design della CPU. Chipset M1, inclusi M1 Pro, Max e Annunciato Ultratutti utilizzano diverse configurazioni del core della CPU in base al chip A14 dell’iPhone 12.

Quindi, l’M2 probabilmente utilizzerà i presunti core derivati ​​​​da A15 o A16 nei prossimi iPhone di quest’anno. Per quanto riguarda il nuovo MacBook Air, se si attiene al chip e al marchio M1, potrebbe teoricamente offrire un aggiornamento delle prestazioni includendo più core. Esistono già varianti GPU a 7 e 8 core dell’M1 e Gurman ha riferito che Apple sta testando un chip senza nome con 8 core CPU e 10 core GPU. Può essere un M2 o un M1 aggiornato.

Kuo prevede di avviare la produzione in serie del nuovo MacBook Air alla fine del secondo o terzo trimestre di quest’anno.