La Gran Bretagna annuncia nuove sanzioni aeronautiche contro la Russia

LONDRA (Reuters) – La Gran Bretagna ha svelato mercoledì nuove sanzioni aeronautiche che danno il potere di sequestrare qualsiasi aereo russo e vietare l’esportazione di aerei o merci legate allo spazio verso la Russia, affermando di averne già prenotato uno.

Le misure per rafforzare l’azione contro gli aerei russi significano che qualsiasi volo o atterraggio nel Regno Unito è un reato penale. Per saperne di più

Il ministero degli Esteri ha affermato in una dichiarazione che il divieto include qualsiasi aeromobile posseduto, operato o noleggiato da qualsiasi persona associata alla Russia o individui o entità specifici e includerà l’autorità di trattenere qualsiasi aeromobile di proprietà di persone associate alla Russia.

“Il bandire gli aerei battenti bandiera russa dal Regno Unito e rendere un reato il loro volo comporterà maggiori difficoltà economiche per la Russia e per coloro che sono vicini al Cremlino”, ha affermato il ministro degli Esteri Liz Truss.

Il Ministero degli Esteri ha dichiarato che mercoledì introdurrà una nuova legislazione per attuare le misure, che includono anche il potere di rimuovere qualsiasi aeromobile britannico dalla registrazione di persone ed entità russe sanzionate.

Il segretario ai trasporti Grant Shapps ha detto che un aereo era già stato prenotato mentre erano in corso ulteriori indagini. Il Telegraph ha riferito che l’aereo privato era collegato a un amico del miliardario russo Roman Abramovich.

“Sappiamo che non è una compagnia russa proprietaria dell’aereo, ma piuttosto un aereo registrato in Lussemburgo. Stiamo conducendo ulteriori controlli prima del suo lancio”, ha detto Shapps alla radio LBC.

Le nuove sanzioni vieteranno anche le esportazioni legate al settore aerospaziale, comprese le assicurazioni e le riassicurazioni.

La dichiarazione affermava che ciò significherebbe che la copertura assicurativa sulle polizze esistenti sarebbe stata ritirata e che le compagnie di assicurazione e riassicurazione con sede nel Regno Unito non sarebbero state in grado di pagare i sinistri sulle polizze esistenti in questi settori.

(Segnalazione di William James e Michael Holden); Montaggio di Clarence Fernandez e Shri Navaratnam

