“Abigail” supera le anteprime di giovedì con 1 milione di dollari

La Lionsgate ricorda le sue ampie anteprime per Guy Ritchie Ministero della guerra brutale In $ 1,45 milioni, ma questo include circa 600.000 dollari anticipati dagli spettacoli dello scorso fine settimana più i soldi di giovedì. Il che significa il film della Universal “Vampire Radio Silence”, Abigail, Ha vinto le anteprime del giovedì con Milioni di dollari. Nel frattempo, il film d'animazione Sony Crunchyroll Codice Spy x Famiglia: Bianco un atto 670mila dollari Degli spettacoli iniziati alle 16:00

Si prevede che la corona del fine settimana sarà un gioco di sasso, carta e forbici Abigail e il secondo fine settimana di A24 Guerra civile Circa 12 milioni di dollari e più a testa. Guerra civile Il film è stato al primo posto giovedì tra le pellicole in uscita regolare con 1,6 milioni di dollari, in calo del 14% rispetto a mercoledì, per una prima settimana di 33,1 milioni di dollari in 3.838 sale.

Ministero della Guerra Indecente Le sue anteprime sono iniziate giovedì alle 18:00. Abigail Le anteprime sono iniziate alle 17:00 in 2.800 ieri sera e oggi si espanderanno a 3.384 località. Entrambi i film sono classificati come R con buone recensioni su Rotten Tomatoes rispettivamente al 71% e all'83% di novità, tuttavia, si prevede che il film di Ritchie pubblicherà numeri singoli nella media. Entrambi condividono PLF questo fine settimana.

Guerra civile Gli schermi Imax sono condivisi con Codice Spy x Famiglia: Bianco, Quest'ultimo che lo farà a una cifra.

Leggendario/Warner Bros Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero È stato prenotato a 3.847 e ha visto un terzo giovedì di 893.000 dollari, in calo del 3% rispetto al bottino settimanale di mercoledì di 19,7 milioni di dollari e un incasso totale di 162,1 milioni di dollari.

Sony Acchiappafantasmi: L'Impero di Frozen A 3.350, ha concluso la quarta settimana con 7,3 milioni di dollari dopo i 372.000 dollari di giovedì, -1%.

Animazione universale/DreamWorks Kung Fu Panda 4 In 3.104 località, ha concluso la sesta settimana con una stima di 7,2 milioni di dollari, per un totale di 175,3 milioni di dollari dopo i 423.000 dollari di giovedì, +6% rispetto a mercoledì.

Leggendario/Warner Dune di sabbia: seconda parte A 2.401 ha concluso la settima settimana con 5,9 milioni di dollari, dopo i 365.000 dollari di giovedì, il -7% da mercoledì e una corsa totale di 273,6 milioni di dollari.