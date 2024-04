Aggiornamenti live del terzo round del Masters 2024: Scotty Scheffler è al comando da solista, Tiger Woods ottiene il risultato peggiore di sempre ad Augusta

Sabato le cose erano un po' complicate, ma Scotty Scheffler è uscito vincitore.

Scheffler, che ha contribuito per il birdie per iniziare la sua giornata, si è ripreso tardi per prendere un vantaggio in un colpo solo in cima a una classifica caricata nel round finale di domenica all'Augusta National. Scheiffler ha superato l'ultima buca e ha concluso con un 1-under 71. Questo gli ha dato un vantaggio di un colpo con 18 buche da percorrere.

Se riuscirà a tenere a bada il resto del gruppo, Scheffler guadagnerà la sua seconda giacca verde in carriera domenica sera.

Colin Morikawa è al secondo posto con 6-under dopo aver segnato un 3-under 69 sabato. Sabato è stato brevemente in testa, insieme ad altri quattro a un certo punto. Bryson DeCambeau ha iniziato la giornata con una quota di vantaggio, concludendo il round a 3-under dopo un brutale ritardo. È andato in imbucata per il birdie a 18 anni, il che ha contribuito a salvare il suo round.

Tiger Woods ha fatto il suo 24esimo taglio al Masters venerdì, rompendo il pareggio con Gary Blair e Fred. Ma sabato non è andata bene. Woods ha registrato un 10 su 82 nel suo terzo round.

Rimani qui per aggiornamenti in tempo reale durante la partita di sabato.

Vedi i tee time

Controlla la classifica