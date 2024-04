L’Iran lancia un attacco di droni di ritorsione contro Israele: aggiornamenti in tempo reale

Guerra Israele-Gaza

La guerra tra Israele e Gaza è continuata per sei mesi e la tensione si è diffusa nell'area circostante.

la guerra: Il 7 ottobre, i militanti di Hamas hanno lanciato un attacco transfrontaliero senza precedenti contro Israele, che prevedeva la presa di civili in ostaggio durante un festival musicale. (Guarda le foto e il video di come è avvenuto l'attacco mortale.) In risposta, Israele dichiarò guerra a Hamas, lanciando un’invasione di terra che portò al più grande sfollamento nella regione dalla creazione di Israele nel 1948.

Crisi di Gaza: Nella Striscia di Gaza, Israele ha lanciato una delle guerre più devastanti di questo secolo, uccidendo decine di migliaia di persone e gettando almeno metà della popolazione in “condizioni simili alla carestia”. Per mesi Israele ha resistito alle pressioni degli alleati occidentali affinché consentissero l’ingresso di maggiori aiuti umanitari nella Striscia.

Intervento americano: Nonostante le tensioni tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e alcuni politici americani, tra cui il presidente Biden, gli Stati Uniti sostengono Israele con armi e finanziamenti per pacchetti di aiuti e hanno posto il veto o si sono astenuti dal voto sulle risoluzioni delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco.

data: Le radici del conflitto e della sfiducia israelo-palestinesi sono profonde e complesse e sono antecedenti alla creazione dello Stato di Israele nel 1948. Leggi di più sulla storia della Striscia di Gaza.