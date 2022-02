Aggiornamento sull’infortunio di Anthony Davis: la star dei Lakers avrà una distorsione a metà gamba per almeno quattro settimane

உசாட்சி



Antonio Davis La distorsione a metà gamba dovrebbe verificarsi per almeno le prossime quattro settimane, ha annunciato Lockers giovedì. Davis si è infortunato durante il secondo quarto Los Angeles Lakers106-101 vince contro Utah Jazz Mercoledì sera, è stato riferito per la prima volta che si trattava di una distorsione alla caviglia, che avrebbe messo da parte l’omone per circa due settimane.

Tuttavia, una risonanza magnetica giovedì ha rivelato un infortunio al piede e i Lakers hanno annunciato che Davis sarebbe stato rivalutato in quattro settimane, il che significa che sarebbe rimasto fuori dai giochi per molto tempo.

“Sconfiggi le partite finché non lo riportiamo indietro”, ha detto l’allenatore dei Lockers Frank Vogel Ha detto ai giornalisti Di mercoledì. “E’ molto semplice. Non possiamo pentirci. Non sappiamo quanto durerà, ma dobbiamo vincere più partite possibili e fidarci della squadra che abbiamo. E speriamo di poter arrivare a pienezza il prima possibile .”

Davis è saltato per catturare Bass nella vernice ed è caduto pateticamente sulla caviglia, ferendosi quando è caduto a terra con un dolore apparente. La squadra ha aiutato Davis a tornare negli spogliatoi.

Davis aveva 17 punti, due rimbalzi, due assist e due stoppate in 17 minuti per lasciare il gioco. Davis ha saltato 17 partite a dicembre e gennaio a causa di un infortunio al ginocchio.

Los Angeles è 27-31 e nona nella Western Conference. La sua prossima partita è il 25 febbraio Clipper di Los Angeles.