Alcuni depositi presso la New York Commercial Bank potrebbero essere a rischio dopo che Moody's ha nuovamente declassato il suo rating

Secondo gli analisti che seguono la società, un declassamento del rating potrebbe far scattare obblighi contrattuali da parte delle controparti della New York Commercial Bank che richiedono alla banca di mantenere il suo rating di deposito investment grade. (I depositi dei consumatori presso le banche assicurate dalla FDIC sono coperti fino a $ 250.000.)

La banca di New York si ritrova in una caduta libera delle azioni iniziata un mese fa quando ha riportato una perdita a sorpresa nel quarto trimestre e accantonamenti più ripidi per le perdite sui prestiti. Le preoccupazioni sono aumentate la scorsa settimana dopo che il nuovo management della banca ha riscontrato “debolezze materiali” nel modo in cui ha rivisto i suoi prestiti commerciali. Le azioni della banca sono scese del 72% quest'anno, incluso un calo del 19% lunedì, e le azioni ora vengono scambiate a meno di 3 dollari per azione.

Tra le questioni di interesse per analisti e investitori c'è lo stato dei depositi della New York Mercantile Bank. Il mese scorso, la banca ha dichiarato di avere 83 miliardi di dollari in depositi al 5 febbraio, il 72% dei quali erano assicurati o garantiti. Ma questi numeri risalgono al giorno prima che Moody's iniziasse a declassare il rating della banca, scatenando speculazioni su una possibile fuga di depositi da allora.

I declassamenti di Moody's potrebbero influenzare i fondi in almeno due aree: l'attività “banking as a service” con 7,8 miliardi di dollari di depositi a seguito di una decisione normativa di maggio. Depositaree un'unità di garanzia ipotecaria con depositi compresi tra 6 e 8 miliardi di dollari.

“Esiste un rischio potenziale per il servizio dei depositi in caso di declassamento del rating del credito”, ha affermato l'analista di Citigroup Keith Horowitz in una nota di ricerca del 4 febbraio. I dirigenti della Bank of New York dissero a Horowitz che il suo rating sui depositi, che all'epoca Moody's fissava ad A3, avrebbe dovuto scendere di quattro livelli prima di essere a rischio. La temperatura è scesa di sei gradi da quando è stata pubblicata quella nota.

Durante una teleconferenza il 7 febbraio, il direttore finanziario della Bank of New York Giovanni Pinto Ha sottolineato che l'attività di garanzia ipotecaria della banca deve mantenere il suo status di investment grade e ha affermato che i livelli di deposito nell'unità variano tra 6 e 8 miliardi di dollari.

“Se ci fosse un contratto con questi depositanti che dovrebbe essere investment grade, in teoria sarebbe un evento drammatico”, ha detto Chris McGroty, analista della KBW, del downgrade di Moody's.

La NYCB non ha risposto immediatamente alle chiamate o alle e-mail in cerca di commenti.

Non è possibile determinare cosa i contratti obbligano la New York City Bank a fare in caso di violazione dello status di investment grade, o se sarebbe necessario un declassamento da parte di più società di rating per attivare le disposizioni contrattuali.

Per sostituire i depositi, la banca centrale di New York potrebbe raccogliere depositi intermediati, emettere nuovo debito o prendere in prestito dalle strutture della Federal Reserve, ma tutto ciò probabilmente avverrebbe a un costo più elevato, ha affermato McGroty.

“Faranno tutto il necessario per mantenere i depositi in patria, ma con il perdurare di questo scenario, il finanziamento del bilancio potrebbe diventare più costoso”, ha affermato McGroty.

Questa storia è in evoluzione. . Si prega di controllare nuovamente per gli aggiornamenti