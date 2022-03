Archeologia: il seme n. 1 impostato per la selezione domenica dopo che KS in ritardo è balzato alla serie n. 1

Sabato è stato un altro giorno di turbolenze che ha colpito entrambe le estremità dell’arco.

era più grande Virginia Tech battere duca Per vincere il corso ACC. Questo è il secondo grande evento in cui Duke non riesce a vincere l’ultima stagione per l’allenatore Mike Krzyzewski. Tuttavia, l’implicazione è che gli Hokies abbiano rubato l’offerta. Non credo che sarebbero stati nella NCAA senza vincere il titolo ACC.

La squadra esistente è SMU. mustang perso Menfi Nel americano Le semifinali del Campionato di Conferenza Sportiva e fuori dal girone. SMU ha una delle peggiori classifiche in programma di qualsiasi squadra in lizza per un posto in campo e ha avuto due brutte sconfitte, inclusa una nel Quad 4. I Mustang non hanno fatto abbastanza bene per rimediare.

Penso che il seme più alto nell’arco sia ora impostato. Gonzaga Domenica dovrebbe essere il numero 1 in assoluto nella selezione, seguito dal campione Pac-12 ArizonaGrande 12 campione Kansas L’eroe nazionale dominante Baylor.

Non sono rimaste partite che possono influenzare la linea superiore dell’arco. Auburn E il Kentucky al di fuori del torneo SEC. Bordeaux Non ha reso gli avversari abbastanza forti nel Big Ten Tournament per fare pressione sulla prima fila. I produttori di caldaie dovranno affrontare Sì per il titolo Big Ten domenica appena prima che venga mostrata la selezione.

Staffe di semi superiori

Non ci sono più partite a bolle da giocare, ma c’è una partita a squadre di bolle molto importante nel programma della domenica. Davidson Giocherai per vincere l’Atlantic 10 Championship per andare insieme al titolo della stagione regolare. Se Richmond In quel gioco, i ragni ruberanno lo spettacolo e questo spettacolo appartiene a lui Saverioè attualmente l’ultima squadra della categoria.

Texas A&M Ha fatto un tour a sorpresa della partita del campionato SEC e lo affronterà Tennessee per questo indirizzo.

in un altro lavoro, Houston Affronterà Memphis nell’American Athletic Conference Championship e Princeton prenderà il sopravvento Yale Per la corona della Ivy League.

Potrei fare un po’ di pulizia dei semi più tardi e potrebbero essere necessari altri aggiustamenti a seconda dei risultati delle partite di sabato, ma l’arco sta iniziando a formarsi con l’annuncio ufficiale poche ore dopo.