Aumenta la fiducia nei pensionati americani; Al via una nuova normativa per i consulenti finanziari

Questa settimana ci sono alcune notizie ottimistiche per i risparmiatori pensionistici.

È stata trasformata in legge una norma che protegge i clienti che offrono consulenza finanziaria e i risultati incoraggianti di un importante sondaggio sulla fiducia dei pensionati mostrano che la maggior parte dei pensionati è felice.

Primo: Titolo principale: L’amministrazione Biden ha annunciato nuove regole Ciò richiederà ai professionisti finanziari di aderire a standard più elevati nel fornire consulenza finanziaria sui fondi pensione.

“I lavoratori americani e le loro famiglie si affidano a professionisti degli investimenti come guida mentre risparmiano per la pensione”, ha affermato in una nota la segretaria ad interim del Lavoro statunitense Julie Su. “Questa regola protegge gli investitori pensionistici da raccomandazioni di investimento infondate e dannosi conflitti di interessi”.

A partire dal 23 settembre, i professionisti degli investimenti dovranno agire come fiduciari, il che significa che dovranno anteporre le vostre esigenze di investitore ai propri interessi e fornirvi una consulenza imparziale. Sembra ovvio, ed è difficile capire che questo problema dovesse essere risolto, ma eccolo qui.

Ora, quando i clienti come te pagano per la consulenza finanziaria di un professionista sui loro conti pensionistici, come un piano 401 (k) o un conto pensionistico individuale (IRA), devono darti il ​​consiglio migliore per te, non per il tuo. Essi.

Secondo la formulazione della nuova regola, i fiduciari devono fornire consulenza sugli investimenti dare un consiglio Deve “essere prudente e coscienzioso, evitare dichiarazioni fuorvianti su conflitti di interessi, commissioni e investimenti, seguire politiche e procedure progettate per garantire che la consulenza fornita sia nel migliore interesse dell’investitore, non addebitare più di quanto sia ragionevole per i suoi servizi e fornire agli investitori informazioni di base su eventuali conflitti di interessi.”

Meno male.

Questa è musica per le orecchie di oltre un terzo dei lavoratori e di quasi la metà dei pensionati che attualmente lavorano con un consulente finanziario o un professionista, secondo Sondaggio condotto dall'Employee Benefits Research Institute (EBRI) e Greenwald Research.

“Più della metà dei lavoratori che attualmente non ricevono aiuto da un consulente dicono che lo faranno in futuro”, ha detto a Yahoo Finance Craig Copeland, direttore della ricerca sui benefici patrimoniali presso l'EBRI.

“I pensionati sono più propensi a considerare i consulenti finanziari e professionali come una fonte affidabile di informazioni per la pianificazione pensionistica”, ha aggiunto.

I pensionati affermano che il loro stile di vita in pensione è migliore di quanto si aspettassero. (Getty Creative) (COROIMAGE tramite Getty Images)

Fiduciosi in una pensione confortevole

Il risultato più importante del sondaggio di quest’anno è che due terzi degli americani si sentono sicuri di avere abbastanza soldi per una pensione confortevole, una percentuale leggermente superiore a quella dell’anno scorso. Tuttavia, i Boomer e i Millennial hanno riferito una maggiore fiducia nell’avere abbastanza soldi per vivere comodamente durante la pensione rispetto alla Generazione X.

Sebbene ciò sia certamente incoraggiante, la fiducia dei lavoratori e dei pensionati non si è ancora completamente ripresa dal terreno perso nel 2023, quando era crollata significativamente rispetto ai livelli di fiducia del 77% nel 2022.

“In generale, c’è un ottimismo abbastanza forte tra lavoratori e pensionati riguardo alle prospettive pensionistiche”, ha affermato Copeland.

Tuttavia, più di un terzo dei pensionati afferma che le spese di viaggio, tempo libero o intrattenimento sono più elevate di quanto si aspettassero. Più della metà dei pensionati afferma che le spese pensionistiche complessive sono più elevate di quanto inizialmente previsto.

Ma ci hanno rinunciato. La maggior parte afferma di poter spendere i soldi come vuole, entro limiti ragionevoli. Ciò che è ancora più sorprendente è che il loro stile di vita in pensione è migliore di quanto si aspettassero.

“I pensionati si sentono molto a proprio agio con quello che fanno”, ha detto Copeland. “Anche se non sono così ottimisti come lo erano due anni fa, i pensionati generalmente si sentono bene riguardo alla loro situazione”.

Non solo i pensionati riescono a gestire le proprie spese correnti, ma la maggioranza afferma anche che stanno ancora risparmiando per il futuro. Quasi due terzi sono sicuri di avere abbastanza soldi per lasciare un'eredità.

Esegui i numeri

Aderendo all’idea che il bicchiere è mezzo pieno, gli americani stanno adottando misure per creare un piano finanziario per i loro anni d’oro.

Più di 4 lavoratori su 10 hanno riferito di aver adottato un piano di risparmio previdenziale sul posto di lavoro dopo aver aumentato i propri contributi nell’ultimo anno.

Secondo i ricercatori, la metà degli americani ha calcolato di quanti soldi avrà bisogno quando andrà in pensione. E le ripercussioni sui loro conti: gran parte dei lavoratori e dei pensionati ha iniziato a risparmiare di più.

“La nostra ricerca ha scoperto che se qualcuno contava, era più propenso a iniziare a risparmiare e comprendeva meglio quali numeri sembravano ragionevoli”, ha detto Copeland. “Se pianificano e stabiliscono un numero, questo li mantiene con i piedi per terra e li rende più fiduciosi perché sanno a cosa devono arrivare.”

Hanno molto terreno da recuperare. Secondo l’indagine, un terzo dei lavoratori che hanno provato a calcolare l’importo di cui avrebbero bisogno in pensione lo ha stimato in 1,5 milioni di dollari o più.

Tuttavia, molti di questi lavoratori attualmente hanno meno di 50.000 dollari tra risparmi e investimenti, e il 14% ha meno di 1.000 dollari.

Immergiti più a fondo nella pianificazione

Sei lavoratori su dieci hanno riflettuto su come l’età alla quale richiedono la previdenza sociale incide sull’importo che riceveranno.

Tuttavia, ciò che i lavoratori pianificano rispetto a ciò che effettivamente fanno i pensionati è molto diverso. Poco più di un quarto dei lavoratori prevede di richiedere i benefici della previdenza sociale all’età media di 65 anni, la stessa età in cui prevedono di andare in pensione.

Ma questo non è quello che è successo in passato. La maggior parte dei pensionati – 7 su 10 – dichiara di andare in pensione prima dei 65 anni, con un’età pensionabile media di 62 anni. Iniziano a riscuotere la previdenza sociale all'età di circa 64 anni.

La maggior parte dei lavoratori desidera uscire dalla forza lavoro “gradualmente, nel tempo”. Ma due terzi dei pensionati hanno avuto un’esperienza di “licenziamento a tempo pieno”.

Inoltre, la stragrande maggioranza dei pensionati ha riferito che il motivo per cui sono andati in pensione prima del previsto era al di fuori del loro controllo.

Solo 3 pensionati su 10 affermano di aver effettivamente lavorato per una retribuzione da quando sono andati in pensione. (Getty Creative) (Steven Ziegler tramite Getty Images)

Lavorare per essere retribuiti in pensione

La stragrande maggioranza dei lavoratori afferma che lavorerà retribuito quando andrà in pensione, mentre solo 3 pensionati su 10 affermano di aver effettivamente lavorato retribuito da quando sono andati in pensione.

Coloro che hanno continuato a lavorare, lo fanno principalmente per rimanere attivi e coinvolti.

Ciò non sorprese Copeland. “Storicamente, a partire dal 2005, la maggior parte dei pensionati ha affermato di voler lavorare retribuito dopo essere andato in pensione”. Ma quello che succede è che il lavoro viene ostacolato dalla salute o dalla difficoltà di trovare lavoro in età avanzata, ha detto.

“Abbiamo ancora questi problemi in cui i lavoratori anziani subiscono discriminazioni sul posto di lavoro”, ha affermato Copeland.

Kerry Hannon è un editorialista senior di Yahoo Finance. È una stratega della carriera e della pensione e autrice di 14 libri, tra cui “Avere il controllo a 50+ anni: come avere successo nel nuovo mondo del lavoro e “Non sei mai stato ricco”. Seguitela su X @kerihannon.

