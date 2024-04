Azioni, notizie, dati e utili

7 ore fa

Investire in un mercato sempre più volatile – tra rischi geopolitici, rendimenti obbligazionari in aumento e incertezza macroeconomica – non è un’impresa facile.

Questa imprevedibilità ha spinto alcuni analisti a ribadire la loro raccomandazione di acquistare azioni con dividendi.

“Il mercato ha scontato le aspettative di tagli dei tassi della Fed da marzo in poi. Le narrazioni del “nessun atterraggio” e dell’”inflazione costante” sono di nuovo in aumento. Ciò si traduce in rendimenti obbligazionari UST più elevati e favorisce in particolare la sovraperformance dei titoli azionari con dividendi.

Gli abbonati CNBC Pro possono leggere di più qui.

-Amala Balakrishner