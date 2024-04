Isole Salomone: la Cina e l’Occidente seguono da vicino le elezioni nel Pacifico

Nelle Isole Salomone, la notte prima delle elezioni è conosciuta come la Notte del Diavolo.

I candidati politici offrono tangenti, offrendo di tutto, dai contanti ai sacchi di riso e ai pannelli solari di fabbricazione cinese per assicurarsi i voti dell’ultimo minuto.

Ma è proprio per questo che alcune delle maggiori potenze mondiali si concentrano sul voto di mercoledì.

Oltre l'80% della popolazione di 700.000 abitanti vive fuori dalla capitale Honiara, la maggior parte senza accesso ai servizi di base come elettricità, assistenza medica, scuole e trasporti.

“Sono molto emozionato [to vote] E desiderosa di vedere cambiamenti”, ha detto alla BBC un'elettore, identificata solo con il suo nome, Judy.

Anche se è positivo per il governo essere coinvolto nelle relazioni estere, gli abitanti delle Isole Salomone vogliono che i prossimi leader eletti “si concentrino anche sul livello locale”, ha detto Marklin Keremama, 44 anni.

didascalia dell'immagine, Judy è una votante per la prima volta nella capitale, Honiara

Le elezioni di mercoledì – posticipate rispetto allo scorso anno – rappresenteranno la prima volta in cui i cittadini potranno votare nelle Isole Salomone da quando le elezioni si sono spostate da ovest verso Pechino.

Di conseguenza, il referendum potrebbe essere visto come un “referendum” sull’adesione dell’attuale leader Manasseh Sogvar alla Cina, afferma il ricercatore Edward Cavanaugh, che ha viaggiato nel paese per il suo libro Divided Isles.

Il Primo Ministro è molto bravo ad appoggiarsi a questo [geopolitical competition] “Metti ciascuna di queste grandi potenze regionali l'una contro l'altra per ottenere affari incredibili”, afferma.

Poi, due anni dopo la fine della missione, il primo ministro Sokaware ha abbandonato le relazioni diplomatiche decennali del suo Paese con Taiwan a favore di Pechino. Nel 2022 ha firmato un patto di difesa con la Cina, i cui dettagli non sono ancora noti al pubblico.

Ciò ha fatto scattare importanti campanelli d’allarme per l’Australia e gli altri vicini del Pacifico. Ad un certo punto si vociferava che l’accordo avrebbe consentito alla Cina di stabilire una base navale nella regione del Pacifico dominata dagli Stati Uniti – voci che lo stesso Sokavar ha respinto.

Tuttavia, se dovesse vincere ancora, il primo ministro si è solo impegnato ad approfondire i legami: vede Pechino come un fornitore della futura prosperità del suo paese, rendendo chiaro anche il suo disgusto per i tradizionali alleati Australia e Stati Uniti.

Ma i suoi oppositori politici hanno criticato il suo riavvicinamento alla Cina, chiedendosi se questa sia la strada migliore per la nazione. Alcuni hanno affermato che la Cina rinegozierebbe il patto di difesa se rafforzata, mentre altri vogliono lavorare con i tradizionali alleati occidentali come l’Australia.

I cittadini di circa 900 isole si recheranno alle urne tra le 07:00 e le 16:00 ora locale (23:00 GMT) per votare per i rappresentanti nazionali e provinciali.

50 MB di posti da coprire. Successivamente si svolgono i negoziati per formare una coalizione di governo, con i parlamentari che votano tra loro per eleggere il Primo Ministro.

Le linee del partito non sono storicamente coerenti e più di 100 candidati si candidano come indipendenti. Solo 20 candidati erano donne: un problema di vecchia data.

Le due coalizioni concorrenti (DCGA e CARE) stanno mettendo in campo abbastanza candidati per vincere, afferma Mac Keane, analista del Pacifico presso il think tank australiano di politica estera Lowy Institute.