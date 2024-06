“Baby Reindeer” e “Colin From Accounts” sono tra i vincitori della prima edizione dei Gotham TV Awards

Netflix

Cucciolo di renna Ha ricevuto il Breakthrough Limited Series Award e Colin dai conti Martedì è stato l’unico due volte vincitore della prima edizione dei Gotham TV Awards.

Sebbene il codice di abbigliamento fosse la cravatta nera, l’evento si è svolto in modo incredibilmente rapido, impiegando solo circa un’ora e 20 minuti per l’assegnazione dei sette premi competitivi e dei tre titoli professionali. In precedenza, il Gotham Film and Media Institute aveva incluso premi televisivi nella sua cerimonia incentrata sul film, che si tiene subito dopo il Ringraziamento con l’avvicinarsi della stagione degli Oscar. Questo è il primo anno in cui la TV tiene un proprio evento.

Richard Gadd, che lo ha creato e ne è il protagonista Cucciolo di rennaHa accettato la coppa a nome dei suoi assistenti. Come comico, non ha potuto resistere alla tentazione di scherzare sul suo panino al pastrami “alto 6 pollici” al Katz’s Delicatessen e ha ringraziato sua madre e suo padre per “avermi preso in giro abbastanza da rendermi un artista”. Ma ha concluso il suo discorso con una nota sincera.

“È strano che uno spettacolo come questo continui a toccare così tante persone”, ha detto della commedia oscura su uno stalker. “Penso che questo dica il fatto che penso che molte persone nel mondo stiano lottando in questo momento. Non posso darti molti consigli, ma so che niente dura per sempre, quindi, se sei nei guai , continua ad andare avanti. Perseverare, perseverare, “Perseverare e prometto che le cose miglioreranno”.

Colinun film importato dall’Australia visto negli Stati Uniti su Paramount+, ha vinto Gothams per la serie comica rivoluzionaria e Harriet Dyer per la performance eccezionale in una serie comica.

Legge e ordine: SVU La colonna portante Mariska Hargitay, apparsa in 550 episodi nelle 25 stagioni dello show (più di qualsiasi altro attore televisivo), ha ricevuto l’Anniversary Award. Peter Morgan, creatore e regista la coronaha ricevuto il Creator Honor Award, mentre Lulu Wang, showrunner, scrittrice e regista di Expats, ha ricevuto lo Spotlight Tribute Award.

La serie narrativa rivoluzionaria è andata a Il reality show di Jerrod Carmichael. La migliore interpretazione in un dramma è stata assegnata a Zine Tseng 3 Problema del corpo. Il signor e la signora Smith La serie drammatica rivoluzionaria è stata ripresa, mentre RipleyAndrew Scott ha battuto altri nove candidati nella categoria Prestazioni eccezionali in una serie limitata.

L’apparizione di Dyer che ha ritirato i suoi due Köln Awards e ha effettuato anche la presentazione è stata il momento clou della serata.