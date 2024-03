Beyoncé parla del suo ingresso nel genere della musica country e di come è nato l'album “Cowboy Carter”.

Instagram @beyoncé

Beyoncé parla apertamente dell'ispirazione che ha guidato la sua creatività Cowboy Carterche aveva a che fare con il fatto che non si sentiva la benvenuta nel mondo della musica country.

In un post condiviso sui social media, la cantante ha ringraziato tutti i suoi sostenitori per il successo dell'uscita di “Texas Hold 'Em” e “16 Carriages”.

“Sono orgogliosa di essere la prima donna nera ad avere un singolo numero 1 nella classifica Hot Country Songs”, ha scritto in un messaggio. Instagram Condividi Condividi la copertina del suo album. “Questo non sarebbe successo senza il sostegno di ognuno di voi. Spero che tra anni, menzionare la razza di un artista, in termini di pubblicazione di generi musicali, sarà irrilevante.”

Beyoncé lo ha detto Cowboy Carter “Ci sono voluti più di cinque anni per realizzarlo”, ha detto, aggiungendo: “È nato da un'esperienza che ho avuto anni fa in cui non mi sentivo il benvenuto… ed era molto chiaro che non mi sentivo il benvenuto”.

Molti ipotizzano che Beyoncé si riferisca alla sua apparizione con la band country The Chicks ai Country Music Awards 2016, dove si sono esibiti “Daddy Lessons”.

“Grazie a quell'esperienza, ho approfondito la storia della musica country e ho studiato il nostro ricco archivio musicale”, ha continuato. “È bello vedere come la musica possa unire così tante persone in tutto il mondo, amplificando allo stesso tempo le voci di alcune persone che hanno dedicato così tanto della loro vita a far conoscere la nostra storia musicale”.

Beyoncé ha menzionato le critiche che ha dovuto affrontare quando è entrata nell'industria della musica country, che “mi hanno costretto a superare i limiti che mi erano stati posti.” Il secondo capitolo è il risultato della sfida con me stessa e della dedicazione del mio tempo alla fusione e alla fusione dei generi per creare questo corpo di lavoro.

La star ha anticipato la collaborazione per il nuovo album e lo ha ricordato a tutti Cowboy Carter Non un album country, “Questo è un album di Beyoncé”.